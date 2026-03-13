AFP
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PSG、ルイス・エンリケ監督を含む主要選手の契約延長を相次いで決着させる見通し――退団説に終止符を打つ
ル・パリジャン：交渉が最終段階に差し掛かる
『ル・パリジアン』紙によると、クラブは最も影響力のある選手たちの将来を確保するため、迅速に動いている。 ファビアン・ルイス、ブラッドリー・バルコラ、ルイス・エンリケとの契約延長が最優先課題となっている。ルイスとの契約はすでに合意に至ったと報じられており、バルコラとの契約もまもなくまとまる見通しだが、ルイス・エンリケとは「ある種の基本合意」に達している。しかし、ウスマン・デンベレに関しては状況が異なり、彼の将来に関する正式な交渉はまだ始まっていない。
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エンリケ：欧州制覇の立役者
ルイス・エンリケ監督の就任以来、PSGは欧州を席巻する強豪へと変貌を遂げ、リーグ・アン2連覇を達成し、昨シーズンにはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ優勝を果たした。 マンチェスター・ユナイテッドをはじめとする複数のプレミアリーグクラブからの関心を退けるため――同クラブの首脳陣はルイス・エンリケを高く評価していると報じられている――PSGの首脳陣は彼の契約延長を強く望んでいる。現在の契約は2027年までだが、クラブは2030年まで彼を縛り留めたいと考えており、その意向は最近パルク・デ・プランスで行われたチェルシー戦での5-2の大勝によってさらに強まっている。
マンチェスター・シティ移籍説が浮上する中、デンベレの去就は不透明
クラブが契約更新に注力する一方で、現バロンドール受賞者であるデンベレの将来はますます不透明になってきている。 昨シーズンのチャンピオンズリーグ制覇において中心的な役割を果たしたにもかかわらず、『ディアリオ・スポルト』紙の報道によると、彼の代理人であるムッサ・シソコが最近、マンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナと会談したとのことだ。契約は2028年に満了を迎える予定であり、契約延長交渉も順調に進んでいないことから、この28歳のスーパースターは、プレミアリーグの強豪クラブへの移籍が噂されている。
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スター不在の時代に王朝を築く
こうした契約の動きは、PSGが安定性と戦術の継続性を重視する方向へと戦略を転換したことを反映している。近年、数名のスター選手が退団したことを受け、クラブはエンリケ監督の指導力を評価し、バルコラのような若手選手との長期契約を確実に結ぶ決意を固めている。これらの契約をまとめることで、欧州王者であるPSGは、残っていた不確実性を払拭し、世界サッカーの頂点に立ち続けるために必要な安心感を監督に提供することを目指している。
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