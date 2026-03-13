クラブが契約更新に注力する一方で、現バロンドール受賞者であるデンベレの将来はますます不透明になってきている。 昨シーズンのチャンピオンズリーグ制覇において中心的な役割を果たしたにもかかわらず、『ディアリオ・スポルト』紙の報道によると、彼の代理人であるムッサ・シソコが最近、マンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナと会談したとのことだ。契約は2028年に満了を迎える予定であり、契約延長交渉も順調に進んでいないことから、この28歳のスーパースターは、プレミアリーグの強豪クラブへの移籍が噂されている。