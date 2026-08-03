『TuttoMercatoWeb』 と移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノの報道によると、PSGの正式オファーによって、フランスのクラブがユベントスを一歩リードする状況となっている。ユベントスはGK補強候補の絞り込みを進めていたが、パリ・サンジェルマンの素早い介入により、獲得を逃すリスクに直面しているという。

この動きは、マトヴェイ・サフォノフがPSGの確立された正GKを務め、さらに昨夏にリュカ・シュヴァリエへ多額の投資を行っていたことを踏まえると、やや驚きでもある。報道では、PSGが鈴木を定期的に出場させるため、パルマへそのままレンタルバックする可能性もあると付け加えている。