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PSG、ウスマン・デンベレとヌーノ・メンデスに休養を付与 主力2人はリーグ・アン復帰戦を欠場へ
ルイス・エンリケがチームのコンディションを管理する
パリ・サンジェルマンは、次のリーグ・アンの試合を迎えるにあたり、最も爆発力のある才能を持つ2選手を欠くことになりそうだ。クラブ上層部はルイス・エンリケ監督、およびスポーツ部門と連携し、デンベレとメンデスに過密日程からの回復へ向けて追加の休養を与えることを決めた。この戦略的な措置により、両選手は国内戦線と欧州戦線の両方で重要な時期を前に、しっかりと英気を養うことができる。
この決定は、代表選手たちにかかっている大きな身体的負荷を管理するため、クラブから正式に伝えられた。フランス王者が発表した声明では、この取り決めについて次のように確認している。「監督およびスポーツディレクターとの合意のもと、ウスマン・デンベレとヌーノ・メンデスには休養期間が与えられている。両選手はそれぞれ10月10日土曜日と10月11日日曜日にトレーニングへ復帰する」
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デンベレとメンデスの負荷に対する懸念
休養が必要とされた背景には、多忙な代表ウィークがある。両選手ともそれぞれの代表で大きな役割を担っていた。デンベレは直近のフランス代表4試合すべてに出場しており、筋肉系の問題を抱えてきた経歴もあることから、この稼働量はフィジカル面の持続性をめぐる議論を呼んでいる。今季、元バルセロナの同選手が慎重に起用されるのはこれが初めてではなく、8月には同様の理由でリールへの遠征を欠場していた。
同様に、メンデスもポルトガル代表で継続的に起用され、10日間で4試合連続先発を果たしていた。24歳の左SBはPSGの攻撃システムにおける重要な存在だが、高強度のプレースタイルだけに慎重な管理が必要となる。この休養を与えることで、日程が拡大された欧州カレンダーを含むシーズンの中で、メンデスは燃え尽きのリスクを回避できる。
注目はチャンピオンズリーグへ移る
この土曜日のパルク・デ・プランスではこの2人を欠くことになるが、週末明けにはほぼすぐに戦列へ復帰する見通しだ。両者はチャンピオンズリーグ第2節の遠征メンバーに入るとみられている。PSGは来週水曜日、マンチェスター・シティとの大一番に向けてエティハド・スタジアムへ乗り込む予定だ。
イングランド遠征に向けてデンベレとメンデスを万全の状態にしておくことは、エンリケにとって明確な優先事項である。両選手がもたらす戦術的柔軟性、すなわちデンベレの1対1のドリブル突破とメンデスのオーバーラップは、このプレミアリーグ勢との一戦で極めて重要になる。
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選手層の厚さが試される局面だ
主力として定着している2人の不在は、控え組にとって首脳陣へアピールする好機となる。リーグ・アンでの復帰戦となるル・マン戦は対応可能な相手と見られており、エンリケは先発メンバーを入れ替え、ここ1年で大きな変化を遂げたスカッドの選手層を試す可能性が高い。スペイン人指揮官はこれまでも、個のスター性のみに頼るのではなく、チーム全体で戦う重要性を繰り返し強調してきた。ひとまず焦点は、本拠地で勝ち点3を確保することにある。その先には、再び華やかなチャンピオンズリーグの舞台が待っている。
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