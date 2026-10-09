PSG、ウスマン・デンベレとヌーノ・メンデスに休養を付与　主力2人はリーグ・アン復帰戦を欠場へ

パリ・サンジェルマンは、次のリーグ・アンの試合を迎えるにあたり、最も爆発力のある才能を持つ2選手を欠くことになりそうだ。クラブ上層部はルイス・エンリケ監督、およびスポーツ部門と連携し、デンベレとメンデスに過密日程からの回復へ向けて追加の休養を与えることを決めた。この戦略的な措置により、両選手は国内戦線と欧州戦線の両方で重要な時期を前に、しっかりと英気を養うことができる。

この決定は、代表選手たちにかかっている大きな身体的負荷を管理するため、クラブから正式に伝えられた。フランス王者が発表した声明では、この取り決めについて次のように確認している。「監督およびスポーツディレクターとの合意のもと、ウスマン・デンベレとヌーノ・メンデスには休養期間が与えられている。両選手はそれぞれ10月10日土曜日と10月11日日曜日にトレーニングへ復帰する」







