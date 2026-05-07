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PSG、アーセナル、バルセロナがアルゼンチン代表スターの獲得に名乗りを上げる中、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスに対する姿勢が明らかになった。
シメオネ、欧州トップクラブからの関心を認める
ディエゴ・シメオネ監督は、エースストライカーの去就に関する憶測について「アルバレスのような選手が欧州の強豪から注目されるのは当然だ」と語った。準決勝敗退前も、同監督は「彼は特別な選手で、アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなどが興味を示しているが、私たちは気にしない」と冷静だった。
「当然のことだ。彼は並外れた選手だからね」とシメオネ監督は語った。「アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなどが興味を示しているが、我々が心配することではない」
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アトレティコはアーセナル戦の敗戦にもかかわらず、契約報奨金の支払いを検討している。
ロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）の欧州制覇の夢は、エミレーツ・スタジアムで消えた。ロンドンでは攻撃が機能せず、アルバレスも苦戦した。しかし『ムンド・デポルティーボ』によると、クラブ首脳は元マンチェスター・シティの彼が未来の要だと確信。2030年までの契約延長へすでに動いている。
アントワーヌ・グリーズマンの退団が迫っており、その分をアルバレスに回せる。さらに、最高年俸のGKヤン・オブラクがサウジアラビアへ移籍すれば、アポロ・スポーツの投資と合わせて財政はさらに改善する。
アルバレス氏、「嘘の連鎖」に反論
移籍報道について、アルバレスは「スポティファイ・カンプ・ノウ」への移籍説や「家族がカタルーニャで物件を探している」という報道を否定し、スペインの首都での生活に集中したいと語った。
「彼らの言葉にあまり重きを置かないようにしている。毎週新しい噂が流れ、情報が飛び交っているからね」とアルバレスは語った。 「そんなことにエネルギーを費やさず、アトレティコでのプレーに集中している。メディアの報道を過度に気にしないようにしている。すぐに嘘が雪だるま式に膨らむからだ。出るたびに説明や否定をしていたらきりがない」
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アトレティコの妥協を許さない姿勢
契約解除条項は5億ユーロ（約4億3000万ポンド／5億8800万ドル）と巨額で、マドリードは交渉で優位に立つ。クラブは「この金額は非現実的」と認めつつ、当初投資した1億ユーロを下回るなら交渉すらしない方針だ。
さらに、アルバレスはクラブ生活に完全に適応している。ナウエル・モリーナ、フアン・ムッソ、ニコ・ゴンサレスらアルゼンチン人グループが彼を温かく迎え入れたことが大きい。CEOのミゲル・アンヘル・ギル・マリンとスポーツディレクターのマテウ・アレマニが率いるアトレティコは、バルセロナのような国内ライバルへの売却は一切考えておらず、彼を軸に新時代を築くつもりだ。