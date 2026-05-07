ディエゴ・シメオネ監督は、エースストライカーの去就に関する憶測について「アルバレスのような選手が欧州の強豪から注目されるのは当然だ」と語った。準決勝敗退前も、同監督は「彼は特別な選手で、アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなどが興味を示しているが、私たちは気にしない」と冷静だった。

「当然のことだ。彼は並外れた選手だからね」とシメオネ監督は語った。「アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなどが興味を示しているが、我々が心配することではない」