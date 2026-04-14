PSG戦前半、リヴァプールのFWヒューゴ・エキティケが負傷し、担架で運ばれた。

リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で0-2のビハインドを覆そうとしたが、30分にエキティケが負傷退場し、状況はさらに不利に。古巣と対戦していた23歳の彼はスパイクが芝に引っかかり、チームメイトや医療スタッフが即座に心配する事態となった。

数分間治療を受けたが試合に復帰できず、担架で運ばれた。スタジアムは静寂に包まれ、リヴァプールは重要な局面で攻撃の柱を失った。







