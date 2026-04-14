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PSG戦前半、リヴァプールのFWヒューゴ・エキティケが負傷し、担架で運ばれた。
アンフィールドで惨事が発生
リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で0-2のビハインドを覆そうとしたが、30分にエキティケが負傷退場し、状況はさらに不利に。古巣と対戦していた23歳の彼はスパイクが芝に引っかかり、チームメイトや医療スタッフが即座に心配する事態となった。
数分間治療を受けたが試合に復帰できず、担架で運ばれた。スタジアムは静寂に包まれ、リヴァプールは重要な局面で攻撃の柱を失った。
- AFP
懸念される医療関連の最新情報
クラブの医療部門による詳細な診断結果は出ていないが、初期の兆候から足首に深刻な問題があることが示唆されている。近くに他の選手がいない状況で起きたため靭帯損傷が疑われ、このフォワードは長期離脱の可能性があり、今シーズン残りの試合への出場が危ぶまれている。
移籍後好調だったフランス代表にとって大きな痛手だ。クラブの目標だけでなく、来年のワールドカップでも代表の柱と期待されていただけに、長期離脱は代表入りにも黄信号が灯る。
スロットを襲う相次ぐ負傷者問題
攻撃陣の選択肢がさらに狭まり、スロット監督は苦慮している。リヴァプールはここ数週間でプレミアリーグとFAカップの優勝が絶たれ、エキティケの長期離脱は国内リーグ上位と来季チャンピオンズリーグ出場権獲得の望みをさらに危うくする。
- AFP
サラーが予想外の登場を果たす
負傷したフランス人選手の代役として、モハメド・サラーが起用された。エジプトの王と呼ばれる彼は、最近出場時間が限られていたが、エキティケの退場によって空いた穴を埋めるためにピッチに立った。今シーズン限りでアンフィールドを去ると噂されるサラーにとって、この出場には特別な意味がある。
リーグ・アン王者を相手に追う展開が続く中、サラーの投入は戦術に新機軸をもたらした。それでも、エキティケの負傷はチームに暗い影を落とす。中心選手が欧州と国内タイトル争いに今後どれだけ貢献できるか、情報はまだ不明だ。