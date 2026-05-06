予想通り、ムシアラはPSGとの第1戦に先発したが、目立った活躍はなかった。 得点は4つ生まれたが、彼はシュートもアシストも記録できず、わずかなチャンスを逃しただけだった。パス数は26本で先発中最下位から2番目。アルフォンソ・デイヴィスよりわずかに多かったが、デイヴィスは34分しか出場していない。

この試合では、ムシアラは完全に浮き足立っていた。展開のせいでもある。 攻防は主にサイドで展開され、中央にはほとんどボールが入らなかった。ボールはまるで中央に釘が打たれているかのように中盤の真ん中を避けた。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチもまた、前線のムシアラと同様にボールに触れず、ダブルボランチとしての役割を果たせなかった。

スポーツディレクターのマックス・エベルルは「パリ戦で彼は目立たなかったわけではない」と擁護したが、批判を避けるための発言とも取れる。むしろ、33分のコーナーキックでジョアン・ネヴェスをフリーにし、1－2の失点を許した場面が彼の唯一の“ハイライト”だったと皮肉る声もある。 「彼は他の選手ほど輝いてはいなかったかもしれないが、チームのために信じられないほど多くの働きをした」とエベルは語った。ムシアラは15回の1対1に挑み、10回を制した。