セルジュ・グナブリの内転筋断裂は、FCバイエルンにとって大きな不運だった。30歳の彼は今シーズン驚異的に復活し、長期離脱中のジャマル・ムシアラに代わって先発に定着。年明けにムシアラが戻ってもポジションを譲らなかった。 4月中旬の負傷まで全試合先発し、今季絶望だけでなくW杯出場も危ぶまれる。
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PSG戦で輝きはなし。ヴィンセント・コンパニはバイエルンでまだ答えを待ち続けている。
グナブリの負傷は、ムシアラが調子を戻し始めたタイミングで起きた。3月、ムシアラは足首の怪我で代表戦を辞退。オリバー・カーンからはW杯出場も難しいと告げられていた。
しかし4月に入ると調子を急上昇させ、好パフォーマンスを連発した。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラは4月にベストコンディションに近づいた
ブンデスリーガでは休養中のグナブリの代役として出場し、得点を重ねた。チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦ではベンチからチームに活力を与え、グナブリの負傷後すぐにレギュラーに返り咲いた。7試合で6得点。ムシアラは目的意識が高く、コンディションも良好だった。パスは正確さを増し、ドリブルはさらに鋭くなった。
「セルジュの負傷は偶然だが、ジャマルはもうすぐそこにいる」と当時のヴィンセント・コンパニー監督は語った。「彼はフィジカルでほぼ最高レベルに達している。走って、プレスをかけて、1対1を制する――今はそれができる。 残る疑問はひとつ。あの「マジック・ムシアラ」がいつ戻るかだ。最高の状態のジャマルが戻り、あの完全な自由が再び訪れれば――必ず訪れる――、そこには進化したジャマル・ムシアラがいる。監督として、それが楽しみだ」
そしてCL準決勝の相手はPSG。昨夏のクラブワールドカップでムシアラが脛骨を折った因縁の相手だ。この大一番で彼は先発復帰し、チームに不可欠な存在となった。 「マジック・ムシアラ」が戻る絶好の舞台だった。サッカーだけが紡ぐ物語が、また一つ生まれるはずだった。
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マックス・エベル：「彼は他の選手ほど目立たなかったかもしれない」
予想通り、ムシアラはPSGとの第1戦に先発したが、目立った活躍はなかった。 得点は4つ生まれたが、彼はシュートもアシストも記録できず、わずかなチャンスを逃しただけだった。パス数は26本で先発中最下位から2番目。アルフォンソ・デイヴィスよりわずかに多かったが、デイヴィスは34分しか出場していない。
この試合では、ムシアラは完全に浮き足立っていた。展開のせいでもある。 攻防は主にサイドで展開され、中央にはほとんどボールが入らなかった。ボールはまるで中央に釘が打たれているかのように中盤の真ん中を避けた。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチもまた、前線のムシアラと同様にボールに触れず、ダブルボランチとしての役割を果たせなかった。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは「パリ戦で彼は目立たなかったわけではない」と擁護したが、批判を避けるための発言とも取れる。むしろ、33分のコーナーキックでジョアン・ネヴェスをフリーにし、1－2の失点を許した場面が彼の唯一の“ハイライト”だったと皮肉る声もある。 「彼は他の選手ほど輝いてはいなかったかもしれないが、チームのために信じられないほど多くの働きをした」とエベルは語った。ムシアラは15回の1対1に挑み、10回を制した。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラはハイデンハイム戦でも精彩を欠いた
パリのビッグマッチから4日後、ブンデスリーガの1.FCハイデンハイム戦（ミュンヘンにとってはさほど重要ではない一戦）に臨んだバイエルンでは、ムシアラは先発に残った4人のうちの1人だった。しかしパリの時と同様に、最下位チームを相手にしても「マジック・ムシアラ」の輝きは見られなかった。 3－3の引き分け後、エベルルは「彼は他の選手たちと同様、100％の状態でなかった」と語った。無害なシュート1本を放っただけでハーフタイムに交代。
エベルルは「出場時間を積んだ。その点は前向きだ」と語り、「水曜日に彼がチームを助けてくれる」と断言した。PSGとの第2戦で、ムシアラには再び特別な物語を紡ぐチャンスが訪れる。ゴレツカが2得点を挙げても、ムシアラの先発は安泰だ。