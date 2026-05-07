5対4――チャンピオンズリーグ準決勝の得点は史上最多。まさに「世紀の試合」だった。先週火曜日、パリのパルク・デ・プランスで行われたパリ・サンジェルマン対FCバイエルンは、久々にサッカー界を沸かせた壮絶な一戦だった。その熱戦は8日後のミュンヘンでも続くかのような予感さえ漂っている。
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PSG戦で信じられないことが起きた！これはヴィンセント・コンパニ率いるFCバイエルンにとって完全な予想外だった。
リスクの高い守備戦略を巡る議論は両チームの主将には響かなかった。彼らは「戦術方針から逸脱しない」と繰り返し強調した。 弱点を意識するより強みを活かす方を選んだ。その間、PSGはリーグ戦でFCロリアンと2-2、バイエルンはブンデスリーガで1.FCハイデンハイムと3-3で引き分けた。バイエルンは3試合で11失点の1週間を締めくくった。
もし第2戦で2、3、4失点しても、3、4、5得点すれば勝てる。第1戦敗退後、バイエルンはそう言い続けた。だから、デンベレに早々に先制されても大きなショックではなかった。またリードされた、さあ逆転だ！ 必要なのは2点以上。問題は「いつ入るか」だけだ。
しかし7分経っても、9分経っても、ハーフタイムになっても、90分が過ぎてもスコアは動かない。延長終盤、ハリー・ケインがようやく同点弾を奪ったが、時すでに遅し。バイエルンはチャンピオンズリーグから姿を消した。
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マヌエル・ノイアー：「今日は単に決定力に欠けていた」
第2戦でバイエルン・ミュンヘンに何が欠けていたか問われたジョシュア・キミッヒは「ゴールだ」と答えた。ここ数カ月のバイエルンにとって、得点不足で負けるのは新しい問題だ。失点过多での敗戦はあっても、得点力が原因で負けることはほとんどなかった。
マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスは、まるでウリ・ヘーネスがアップルパイを配るかのように得点を量産。ブンデスリーガ新記録と通算100ゴール突破も達成し、公式戦52試合で175ゴール、平均3ゴールを超えていた。
しかし最も重要な一戦で、その得点力が発揮できなかった。1試合2得点未満は今季4度目、11試合ぶりだ。「今日は単に決定力に欠けていた」とGKノイアー。「前線の動きが明確さに欠けていた」
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ルイス・エンリケ：「今日は守備の方が良かった」
パリの選手たちは先制後、戦術的に後退しカウンターに徹した。だが決定力を欠き、好守を連発したノイアーにも阻まれた。 一方、バイエルンはボールを支配し相手ペナルティエリアを攻め立てた。いくつかの物議を醸す判定に怒りが募り、焦りも見える。
ルイス・ディアス、ミカエル・オリゼ、ジャマル・ムシアラが再三ドリブルで突破したが、クロスもシュートも精度を欠いた。PSGは危険な位置でのシュートをほとんど許さなかった。 バイエルンのシュートは18本ながら、xGは1.4と低かった。ケインは後半の得点まで1対1で消耗し、脅威となるプレーは少なかった。
「100％の決定機はほとんどなかった」とノイアーは分析した。最も惜しかったのはオリゼ（27分）とヨナタン・ター（45分+3）の場面だった。 ヴィンセント・コンパニー監督は「クロスと背後のスペースを非常にうまく守った」と話し、スポーツディレクターのマックス・エベルルは「スペースへ抜け出す時間がほとんどなく、たとえ抜け出してもすぐにペナルティエリアへ押し戻された。それでも彼らは完璧に守っていた」と語った。
結果としてルイス・エンリケ監督も、ミュンヘンの監督たちと同様に、自チームを「守備が攻撃より良かった」と評価した。この堅守が際立ったことで、PSGは攻撃陣がさらに輝いた場合よりも、むしろ圧倒的優勝候補としてアーセナルとの決勝に臨むことになりそうだ。