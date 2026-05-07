リスクの高い守備戦略を巡る議論は両チームの主将には響かなかった。彼らは「戦術方針から逸脱しない」と繰り返し強調した。 弱点を意識するより強みを活かす方を選んだ。その間、PSGはリーグ戦でFCロリアンと2-2、バイエルンはブンデスリーガで1.FCハイデンハイムと3-3で引き分けた。バイエルンは3試合で11失点の1週間を締めくくった。

もし第2戦で2、3、4失点しても、3、4、5得点すれば勝てる。第1戦敗退後、バイエルンはそう言い続けた。だから、デンベレに早々に先制されても大きなショックではなかった。またリードされた、さあ逆転だ！ 必要なのは2点以上。問題は「いつ入るか」だけだ。

しかし7分経っても、9分経っても、ハーフタイムになっても、90分が過ぎてもスコアは動かない。延長終盤、ハリー・ケインがようやく同点弾を奪ったが、時すでに遅し。バイエルンはチャンピオンズリーグから姿を消した。