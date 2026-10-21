『スカイ・スポーツ』の取材に応じたアレッサンドロ・デル・ピエロは、次のように語った。「見ていて見事だ。ザイール＝エメリがボールを処理する際のミスを、彼がどう突くかというところがね。だが、まずはトラップから見てほしい。胸ですぐにボールを落とし、DFに積極的に仕掛ける方向へ運んでいる。これがプレーの流れを変える。待つのではなく、すぐにDFへ仕掛けているからだ。DFは彼の左足を警戒し、内側にポジションを取る。彼はそのわずかなスペースを見つけると、スピードに乗って抜け出す。そして、そこからが天才的だ。あの足運びのまま、つま先で強烈なシュートを放つ。つま先で蹴るだけでなく、ボールを浮かせている。私には意図的に浮かせたように思える」