美しく、決めるのは不可能と思えるようなゴールをラミン・ヤマルは決め続けている。昨日も、所属するバルセロナが敵地でパリ・サンジェルマンに4-2で敗れたものの、スペインのスター選手は高度な技術が光るゴールで観る者を魅了した。
AFP
翻訳者：
PSG戦でのヤマルのゴールにデル・ピエロが言及「つま先で強烈なシュートを放つ。見事だ」
『スカイ・スポーツ』の取材に応じたアレッサンドロ・デル・ピエロは、次のように語った。「見ていて見事だ。ザイール＝エメリがボールを処理する際のミスを、彼がどう突くかというところがね。だが、まずはトラップから見てほしい。胸ですぐにボールを落とし、DFに積極的に仕掛ける方向へ運んでいる。これがプレーの流れを変える。待つのではなく、すぐにDFへ仕掛けているからだ。DFは彼の左足を警戒し、内側にポジションを取る。彼はそのわずかなスペースを見つけると、スピードに乗って抜け出す。そして、そこからが天才的だ。あの足運びのまま、つま先で強烈なシュートを放つ。つま先で蹴るだけでなく、ボールを浮かせている。私には意図的に浮かせたように思える」
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