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PSG Bayern ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

PSG対バイエルン・ミュンヘン。CL再戦はクヴァラツヘリアとデンベレの活躍でPSGが制し、ブダペストへ進んだ。

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パリ・サンジェルマン
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ウスマン・デンベレ
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バイエルン 対 パリ・サンジェルマン

パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと1－1で引き分け、2試合合計6－5で勝利。王座防衛まであと一歩に迫った。先週の9得点が生まれた激戦を受け、世界の中立ファンは両チームの強力な攻撃陣がまたしても歴史的な試合を展開することを期待していた。

PSGは左サイドのクヴァラツヘリアの好プレーから3分、デンベレが先制。守備でも強さを示した。

バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。アルフォンソ・デイヴィスのパスをケインが決め、1－1とした。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場したPSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：

    堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めた。

    ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：

    ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦した場面もあったが、役割を果たし、前線でも2、3回チャンスを作った。

    マルキーニョス（7/10）：

    先週ディアスに苦戦した反省を生かし、空中戦で強さを発揮。終始チームをリードした。

    ウィリアン・パチョ（6/10）：

    パスは時折雑だったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに負けたのは悔やまれる。

    ヌノ・メンデス（7/10）：

    序盤はオリゼに苦戦し、荒れたタックルで警告を受けた。ハンドの場面でも直前のライマー反則が取り消され、幸運にも退場を免れた。それでも終盤は脅威をほぼ封じた。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    中盤

    ジョアン・ネヴェス（7/10）：

    ペナルティエリアでのハンドは運よく警告を免れたが、故意ではなかった。ボールを失う場面もあったが、積極的に動き、バックポストへの絶妙な走りから放ったヘディングでノイアーに好セーブをさせた。

    ヴィティーニャ（8/10）：

    前半、クリアミスでネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4度のチャンスを創出した。また、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで阻んだ。

    ファビアン・ルイス（7/10）：

    完全復活のスペイン人は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアの先制点をワンタッチでアシスト。複数のボール奪取も記録した。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスから力強いシュートで得点。しかし存在感は徐々に薄れ、後半半ばに交代。

    デジレ・ドゥエ（7/10）：

    前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしかけた。

    クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：

    ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ブラッドリー・バーコラ（6/10）：

    デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一のチャンスを逃した。

    ルーカス・エルナンデス（評価なし）：

    ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため残り15分を切って彼を投入した。

    ルーカス・ベラルド（評価なし）：

    エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入された。

    セニー・マユル（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ルイス・エンリケ（7/10）：

    先週のパリでのPK戦に続き、欧州大会のアウェーでも古典的な好パフォーマンスを示し、戦術の幅広さを証明した。右SBにザイール＝エメリを起用したのはややリスクがあったが、結果は上々。チーム全体の働きも素晴らしく、卓越した指導力が光った。

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