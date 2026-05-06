PSGは左サイドのクヴァラツヘリアの好プレーから3分、デンベレが先制。守備でも強さを示した。

バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。アルフォンソ・デイヴィスのパスをケインが決め、1－1とした。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場したPSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。



