PSGは左サイドのクヴァラツヘリアの好プレーから3分、デンベレが先制。守備でも強さを示した。
バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。アルフォンソ・デイヴィスのパスをケインが決め、1－1とした。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場したPSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。
PSGは左サイドのクヴァラツヘリアの好プレーから3分、デンベレが先制。守備でも強さを示した。
バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。アルフォンソ・デイヴィスのパスをケインが決め、1－1とした。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場したPSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。
マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：
堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めた。
ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：
ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦した場面もあったが、役割を果たし、前線でも2、3回チャンスを作った。
マルキーニョス（7/10）：
先週ディアスに苦戦した反省を生かし、空中戦で強さを発揮。終始チームをリードした。
ウィリアン・パチョ（6/10）：
パスは時折雑だったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに負けたのは悔やまれる。
ヌノ・メンデス（7/10）：
序盤はオリゼに苦戦し、荒れたタックルで警告を受けた。ハンドの場面でも直前のライマー反則が取り消され、幸運にも退場を免れた。それでも終盤は脅威をほぼ封じた。
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
ペナルティエリアでのハンドは運よく警告を免れたが、故意ではなかった。ボールを失う場面もあったが、積極的に動き、バックポストへの絶妙な走りから放ったヘディングでノイアーに好セーブをさせた。
ヴィティーニャ（8/10）：
前半、クリアミスでネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4度のチャンスを創出した。また、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで阻んだ。
ファビアン・ルイス（7/10）：
完全復活のスペイン人は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアの先制点をワンタッチでアシスト。複数のボール奪取も記録した。
ウスマン・デンベレ（7/10）：
第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスから力強いシュートで得点。しかし存在感は徐々に薄れ、後半半ばに交代。
デジレ・ドゥエ（7/10）：
前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしかけた。
クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：
ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。
ブラッドリー・バーコラ（6/10）：
デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一のチャンスを逃した。
ルーカス・エルナンデス（評価なし）：
ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため残り15分を切って彼を投入した。
ルーカス・ベラルド（評価なし）：
エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入された。
セニー・マユル（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ルイス・エンリケ（7/10）：
先週のパリでのPK戦に続き、欧州大会のアウェーでも古典的な好パフォーマンスを示し、戦術の幅広さを証明した。右SBにザイール＝エメリを起用したのはややリスクがあったが、結果は上々。チーム全体の働きも素晴らしく、卓越した指導力が光った。