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Mark Doyle

翻訳者：

PSG対バイエルン・ミュンヘン。CL再戦はクヴァラツヘリアとデンベレの活躍でPSGがブダペスト進出。

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パリ・サンジェルマン
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ウスマン・デンベレ
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バイエルン 対 パリ・サンジェルマン

パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと1－1で引き分け、2試合合計6－5で勝利。王座防衛まであと一歩に迫った。先週の9得点が生まれた激闘に続き、世界の中立ファンは両チームの強力な攻撃陣がまたしても歴史的な名勝負を繰り広げることを期待していた。

PSGは開始3分、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの左サイド突破からウスマン・デンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。

バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが決め、1–1とした。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、ブダペストでのアーセナル戦を前に、GOALが選手を採点。パリのチームは、初優勝からわずか12か月で2度目の欧州制覇を狙う。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：

    堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めた。

    ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：

    ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦しながらも役割を果たし、前線で2、3度チャンスを作った。

    マルキーニョス（7/10）：

    先週はディアスに苦戦したが、この日は規律ある集中した守備で対応。空中戦でも強さを示し、終始模範的なプレーだった。

    ウィリアン・パチョ（6/10）：

    パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに敗れたのは痛手。

    ヌノ・メンデス (7/10):

    序盤はオリゼに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドを犯したが、直前のライマーのファールを見逃された幸運にも助けられ退場は免れた。それでも終盤は相手の脅威をほぼ封じた。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    中盤

    ジョアン・ネヴェス（7/10）：

    ペナルティエリアでのハンドは運よく警告を免れたが、故意ではなかった。ボールを失う場面もあったが、積極的に動き、絶妙なタイミングでバックポストに走り込み、ノイアーが好セーブを見せるヘディングを放った。

    ヴィティーニャ（8/10）：

    前半はクリアミスでネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4度のチャンスを作り、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで阻止した。

    ファビアン・ルイス（7/10）：

    完全復活のスペイン人は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアの先制点をワンタッチでアシスト。複数のボール奪取も記録した。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスを力強いシュートで決め、確実に得点を挙げた。しかし試合が進むにつれて存在感が薄れ、後半半ばに交代した。

    デジレ・ドゥエ（7/10）：

    前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしそうになった。

    クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：

    ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ブラッドリー・バーコラ（6/10）：

    デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一の好機を逃した。

    ルーカス・エルナンデス（評価なし）：

    ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため、残り15分を切って彼を投入した。

    ルーカス・ベラルド（評価なし）：

    エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入。

    セニー・マユル（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ルイス・エンリケ（7/10）：

    パリでのPK戦に続き、敵地でも好パフォーマンスを示し、戦術の幅広さを証明。右SBにザイール＝エメリーを起用したのはやや冒険だったが成功。チーム全体の働きも素晴らしく、指導力の高さを示した。

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