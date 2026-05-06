マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：

堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めた。

ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：

ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦しながらも役割を果たし、前線で2、3度チャンスを作った。

マルキーニョス（7/10）：

先週はディアスに苦戦したが、この日は規律ある集中した守備で対応。空中戦でも強さを示し、終始模範的なプレーだった。

ウィリアン・パチョ（6/10）：

パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに敗れたのは痛手。

ヌノ・メンデス (7/10):

序盤はオリゼに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドを犯したが、直前のライマーのファールを見逃された幸運にも助けられ退場は免れた。それでも終盤は相手の脅威をほぼ封じた。