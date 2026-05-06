PSGは開始3分、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの左サイド突破からウスマン・デンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。
バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが決め、1–1とした。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、ブダペストでのアーセナル戦を前に、GOALが選手を採点。パリのチームは、初優勝からわずか12か月で2度目の欧州制覇を狙う。
PSGは開始3分、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの左サイド突破からウスマン・デンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。
バイエルンは猛攻を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅い守備を崩したのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが決め、1–1とした。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、ブダペストでのアーセナル戦を前に、GOALが選手を採点。パリのチームは、初優勝からわずか12か月で2度目の欧州制覇を狙う。
マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：
堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めた。
ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：
ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦しながらも役割を果たし、前線で2、3度チャンスを作った。
マルキーニョス（7/10）：
先週はディアスに苦戦したが、この日は規律ある集中した守備で対応。空中戦でも強さを示し、終始模範的なプレーだった。
ウィリアン・パチョ（6/10）：
パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに敗れたのは痛手。
ヌノ・メンデス (7/10):
序盤はオリゼに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドを犯したが、直前のライマーのファールを見逃された幸運にも助けられ退場は免れた。それでも終盤は相手の脅威をほぼ封じた。
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
ペナルティエリアでのハンドは運よく警告を免れたが、故意ではなかった。ボールを失う場面もあったが、積極的に動き、絶妙なタイミングでバックポストに走り込み、ノイアーが好セーブを見せるヘディングを放った。
ヴィティーニャ（8/10）：
前半はクリアミスでネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4度のチャンスを作り、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで阻止した。
ファビアン・ルイス（7/10）：
完全復活のスペイン人は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアの先制点をワンタッチでアシスト。複数のボール奪取も記録した。
ウスマン・デンベレ（7/10）：
第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスを力強いシュートで決め、確実に得点を挙げた。しかし試合が進むにつれて存在感が薄れ、後半半ばに交代した。
デジレ・ドゥエ（7/10）：
前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしそうになった。
クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：
ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。
ブラッドリー・バーコラ（6/10）：
デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一の好機を逃した。
ルーカス・エルナンデス（評価なし）：
ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため、残り15分を切って彼を投入した。
ルーカス・ベラルド（評価なし）：
エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入。
セニー・マユル（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ルイス・エンリケ（7/10）：
パリでのPK戦に続き、敵地でも好パフォーマンスを示し、戦術の幅広さを証明。右SBにザイール＝エメリーを起用したのはやや冒険だったが成功。チーム全体の働きも素晴らしく、指導力の高さを示した。