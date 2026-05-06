PSGは開始3分、クヴァラツヘリアの左サイド突破からデンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。
バイエルンは総攻撃を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅守を破ったのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが押し込んだ。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場した全PSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。
PSGは開始3分、クヴァラツヘリアの左サイド突破からデンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。
バイエルンは総攻撃を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅守を破ったのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが押し込んだ。
ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場した全PSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。
マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：
堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めたかった。
ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：
ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦した場面もあったが、役割を果たし、前線でも2度チャンスを作った。
マルキーニョス（7/10）：
先週ディアスに苦戦した反省を生かし、空中戦で強さを発揮。終始チームをリードした。
ウィリアン・パチョ（6/10）：
パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに負けたのは悔やまれる。
ヌノ・メンデス（7/10）：
序盤はオリゼに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドの場面でも直前のライマー反則が優先され、幸運にも退場を免れた。それでも終盤は脅威をほぼ封じた。
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
ペナルティエリアでのハンドは故意ではなく、警告を免れた。ボールを失う場面もあったが、果敢に動き、バックポストへの走り込みから放ったヘディングでノイアーに好セーブされた。
ヴィティーニャ（8/10）：
前半、クリアミスでボールがネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4つのチャンスを作り、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで防いだ。
ファビアン・ルイス（7/10）：
完全復活したスペイン代表は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアをフリーにする鮮やかなワンタッチパスで先制点をアシスト。複数のボール奪取も記録した。
ウスマン・デンベレ（7/10）：
第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスを力強いシュートで決め、確実に得点を挙げた。しかし試合が進むにつれて存在感が薄れ、後半半ばに交代した。
デジレ・ドゥエ（7/10）：
前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしそうになった。
クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：
ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。
ブラッドリー・バーコラ（6/10）：
デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一の好機を逃した。
ルーカス・エルナンデス（評価なし）：
ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため、残り15分を切って彼を投入した。
ルーカス・ベラルド（評価なし）：
エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入された。
セニー・マユル（評価なし）：
試合終了間際に投入された。
ルイス・エンリケ（7/10）：
パリでのPK戦勝利直後、欧州カップ戦アウェー戦を冷静に指揮。右SBにザイール＝エメリを起用するリスクはあったが成功。チーム全体のパフォーマンスも高く、指導力を見せつけた。