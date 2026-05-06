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PSG Bayern ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

PSG対バイエルン・ミュンヘンの選手評価：チャンピオンズリーグ再戦！クヴァラツヘリアが暴れ、デンベレが決め、ブダペストへ

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パリ・サンジェルマン
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ウスマン・デンベレ
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バイエルン 対 パリ・サンジェルマン

パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと1－1引き分け、2試合合計6－5で勝利し、王座防衛まであと一歩に迫った。先週の9得点が生まれた激闘を受け、世界の中立ファンは両チームの強力な攻撃陣がまたしても歴史的な名勝負を繰り広げることを期待していた。

PSGは開始3分、クヴァラツヘリアの左サイド突破からデンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。

バイエルンは総攻撃を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅守を破ったのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが押し込んだ。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場した全PSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マトヴェイ・サフォノフ（7/10）：

    堅実な守りで5セーブ。ケインの1点差ゴールは止めたかった。

    ウォーレン・ザイア＝エメリー（7/10）：

    ハキミの負傷欠場を受け右SBで起用された。ディアスに苦戦した場面もあったが、役割を果たし、前線でも2度チャンスを作った。

    マルキーニョス（7/10）：

    先週ディアスに苦戦した反省を生かし、空中戦で強さを発揮。終始チームをリードした。

    ウィリアン・パチョ（6/10）：

    パスは時折粗かったが、タックルで強さを示し、ボールを何度も奪取。決定的なクリアも記録した。終盤にケインに負けたのは悔やまれる。

    ヌノ・メンデス（7/10）：

    序盤はオリゼに苦戦し、荒っぽいタックルで警告を受けた。ハンドの場面でも直前のライマー反則が優先され、幸運にも退場を免れた。それでも終盤は脅威をほぼ封じた。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    中盤

    ジョアン・ネヴェス（7/10）：

    ペナルティエリアでのハンドは故意ではなく、警告を免れた。ボールを失う場面もあったが、果敢に動き、バックポストへの走り込みから放ったヘディングでノイアーに好セーブされた。

    ヴィティーニャ（8/10）：

    前半、クリアミスでボールがネヴェスの腕に当たったが、それ以外は正確なパスで4つのチャンスを作り、ムシアラの得点を絶妙なインターセプトで防いだ。

    ファビアン・ルイス（7/10）：

    完全復活したスペイン代表は、パス精度にやや乱れながら、クヴァラツヘリアをフリーにする鮮やかなワンタッチパスで先制点をアシスト。複数のボール奪取も記録した。


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    攻撃

    ウスマン・デンベレ（7/10）：

    第1戦では序盤の好機を逃したが、今回はクヴァラツヘリアの低いクロスを力強いシュートで決め、確実に得点を挙げた。しかし試合が進むにつれて存在感が薄れ、後半半ばに交代した。

    デジレ・ドゥエ（7/10）：

    前半はCFとして起用されたがチャンスを作れずシュートもなし。後半は個人技でネットを揺らしそうになった。

    クヴィチャ・クヴァラツヘリア（8/10）：

    ルイスとの見事なワンツーから完璧なカットバックでデンベレの先制点をアシスト。1対1では止められず、攻守でハードワークも怠らない。

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ブラッドリー・バーコラ（6/10）：

    デンベレに代わって出場。ペナルティエリア外から放ったシュートは枠を外れ、唯一の好機を逃した。

    ルーカス・エルナンデス（評価なし）：

    ルイス・エンリケ監督は守備を固めるため、残り15分を切って彼を投入した。

    ルーカス・ベラルド（評価なし）：

    エルナンデスとの守備的ダブル交代で投入された。

    セニー・マユル（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ルイス・エンリケ（7/10）：

    パリでのPK戦勝利直後、欧州カップ戦アウェー戦を冷静に指揮。右SBにザイール＝エメリを起用するリスクはあったが成功。チーム全体のパフォーマンスも高く、指導力を見せつけた。

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