PSGは開始3分、クヴァラツヘリアの左サイド突破からデンベレが先制。その後も堅い守備でホームチームを封じた。

バイエルンは総攻撃を仕掛けたが、マルキーニョスが率いる堅守を破ったのはロスタイム。デイヴィスのパスをケインが押し込んだ。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、この勝利でブダペストでのアーセナルとの決勝進出を決めた。GOALは出場した全PSG選手をランキング形式で評価する。パリのチームは、初優勝からわずか12ヶ月で2度目の欧州制覇を狙う。



