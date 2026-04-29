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PSG対バイエルン戦で驚異的な活躍をしたクヴィチャ・クヴァラツヘリア。CLを4度制した元選手はそのプレーを「世界最高」と絶賛した。
バイエルンの守備陣にとっての悪夢
準決勝第1戦でPSGは5－4で辛勝。ドイツの強豪を翻弄した立役者はジョージア代表クヴァラツヘリアだった。ハリー・ケインにPKで先制されたが、クヴァラツヘリアはパブロヴィッチをかわして同点弾。後半にはハキミの突破から2点目を決め、チームを勝利に導いた。 ダイレクトなウイングプレーと戦術的柔軟性を兼備する彼は観衆に鮮烈な印象を与えた。シードルフもその一人であり、25歳のクヴァラツヘリアが頻繁に内側に切り込み、中盤で数的優位を作り、フランス王者の速い攻守の切り替えにおいて事実上の追加のプレイメーカーとして機能していたと指摘した。
- AFP
常勝王からの絶賛
チャンピオンズリーグを4度制したシードルフはAmazon Primeの番組で、試合を決定づける活躍を見せたクヴァラツヘリアを絶賛した。ルイス・エンリケ監督の下、卓越したテクニックで攻撃陣を支える彼は最高の賛辞を受けた。
「クヴァラツヘリアは現在世界最高で、まだ伸びる」と元レアル・マドリード、アヤックスのシードルフ。「左サイドにこだわる必要はない。どんな場面でも最適解を知っている。チームを引っ張る知性があり、中盤でも前線でも決定的な仕事をする。信じられないほど優れた選手だ」
アーセナルの関心はまだ背景にある
ジョージア代表FWは欧州で存在感を示す一方、去就が注目されている。アーセナルが獲得を検討との報道もあるが、現時点では可能性は低い。
2025年1月にナポリから移籍し、「クヴァラドナ」の愛称で親しまれる彼は、PSGのプロジェクトで要となっている。チャンピオンズリーグ連覇を狙うクラブ首脳陣は、彼を「手放せない存在」と見なしている。今季CLでは14試合に出場し、10ゴール5アシストを記録している。
- AFP
パリからの撤退は望んでいない
ロンドン北部で移籍噂が流れる中、選手側近は即座に否定。クヴァラツヘリアの父バドリ氏は「息子はパリで満足しており、タイトルを争うPSGで重要な役割を担っている。クラブが継続を希望しない場合を除き、移籍は考えていない」と語った。
「クヴィチャがPSGを去る？ 彼はそんなことは考えていない」と父は語った。「彼はパリで幸せだ。クラブから高く評価され、尊敬されている。タイトルを獲得し、チームの中心選手である彼が、なぜ移籍を考える必要があるだろうか？ PSGが協力関係を続けたいと思わないなら選択肢を検討するが、現時点ではそのような話は出ていない」