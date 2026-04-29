PSG対バイエルン戦で驚異的な活躍をしたクヴィチャ・クヴァラツヘリア。CLを4度制した元選手はそのプレーを「世界最高」と絶賛した。

チャンピオンズリーグを4度制したシードルフはAmazon Primeの番組で、試合を決定づける活躍を見せたクヴァラツヘリアを絶賛した。ルイス・エンリケ監督の下、卓越したテクニックで攻撃陣を支える彼は最高の賛辞を受けた。

「クヴァラツヘリアは現在世界最高で、まだ伸びる」と元レアル・マドリード、アヤックスのシードルフ。「左サイドにこだわる必要はない。どんな場面でも最適解を知っている。チームを引っ張る知性があり、中盤でも前線でも決定的な仕事をする。信じられないほど優れた選手だ」