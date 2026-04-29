PSG対バイエルンで9得点が生まれた試合後、ハリー・ケインが「素晴らしい守備」と発言。これに対しウェイン・ルーニーが痛烈に批判した。

アマゾン・プライムで解説を務めたルーニーは、その意見に首を傾げた。「ハリー・ケインは好きだ。だが、彼がDFを褒めるのは理解できない」とマンUとイングランドのレジェンドは語った。「おそらくチームメイトだからだろう。来週に向けて自信を持たせたいのだ。正直、両チームの守備はひどかった。」

大量得点の背景には現代の指導トレンドとピッチ上のリーダーシップ不足があると指摘。「ディフェンダーたちの声が聞こえなくなった」とルーニー。「昔、リヴァプールのジェイミー・キャラガーがDFに怒鳴る声が聞こえた。当時はうるさかったが、そのおかげでサイドバックが守備に戻っていた。今はそんなコミュニケーションがない。指導方法の結果だ」