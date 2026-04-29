Getty Images Sport
翻訳者：
PSG対バイエルンで9得点が生まれた試合後、ハリー・ケインが「素晴らしい守備」と発言。これに対しウェイン・ルーニーが痛烈に批判した。
- Getty Images
ケイン、ゴールラッシュの末に「傑出した」センターバック陣を擁護
前半にPKを決めたケインは、9得点が生まれたパルク・デ・プランスで、意外にもこの日の守備の質を称賛した。
この試合は、CL準決勝で両チームが4得点以上を挙げた史上初の試合となった。それでもケインは「9得点が入ったが、素晴らしい守備もあった」とAmazon Primeに語り、攻撃陣の質が守備を上回っただけだと主張した。「世界最高の選手たちがいる。 最高の攻撃陣が守備陣を上回っただけだ。センターバックは中盤で戦い、時には攻撃に参加し、サイドではウインガーと対峙した。彼らを称賛すべきだ。本当に難しい仕事だ。彼らは傑出していた。」
- AFP
ルーニーが反撃
アマゾン・プライムで解説を務めたルーニーは、その意見に首を傾げた。「ハリー・ケインは好きだ。だが、彼がDFを褒めるのは理解できない」とマンUとイングランドのレジェンドは語った。「おそらくチームメイトだからだろう。来週に向けて自信を持たせたいのだ。正直、両チームの守備はひどかった。」
大量得点の背景には現代の指導トレンドとピッチ上のリーダーシップ不足があると指摘。「ディフェンダーたちの声が聞こえなくなった」とルーニー。「昔、リヴァプールのジェイミー・キャラガーがDFに怒鳴る声が聞こえた。当時はうるさかったが、そのおかげでサイドバックが守備に戻っていた。今はそんなコミュニケーションがない。指導方法の結果だ」
「未熟な」アプローチが批判される
元イングランド代表キャプテンは、この混乱した試合でルイス・エンリケ監督とヴィンセント・コンパニー監督の戦術に疑問を投げかけた。「エンリケは名監督だ。5－2とリードした時点で守備を固めるべきだった。だが彼らは追加点を狙い、コンパニーのチームも攻撃的だった。あんな未熟な守備は信じられない」とルーニーは語った。
- Getty Images Sport
キャラガーとアンリが「リスクを恐れない」ビッグクラブを擁護
ルーニーが守備のミスを指摘する一方、他の解説者は攻撃の質を称賛した。CBSスポーツのキャラガーは「たとえ完璧な守備でも、この日の世界クラスFWは止められなかったかもしれない」と語った。 「あのゴールはGKのミスや守備の失敗ではなく、単純に質が高すぎた」と語り、「DFが恥をかいたわけではない。攻撃力が圧倒的で、止めるのはほぼ不可能だった」と続けた。
アーセナルレジェンドのティエリ・アンリも「リスクを冒さないチームについて多くの議論があったが、今夜は十分なリスクがあった。守備の視点では狂気的に見えるかもしれないが、私は気にしない。人々はサッカーが退屈だと不満を漏らしてきた。だがあの試合は退屈ではなかった。時折、まさに狂気じみた展開だった」と語った。