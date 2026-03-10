PSG会長、中東紛争でカタール足止めされチェルシー戦欠場へ

中東情勢の悪化が国際的な移動に混乱をもたらし続ける中、クラブ首脳がカタールに取り残されているとAP通信が報じた。パルク・デ・プランスにおける権力中枢の要であるアル・ヘライフィ氏は、1週間以上もドーハからの航空便を確保できていない。

この状況により、今後の試合への出席は極めて不透明だ。2月28日に米国とイスラエルによる攻撃が開始された後、地域全体の空域規制が大幅に強化され、物流面での悪夢が急速に進行した。イラン戦争が激化する中、アル・ヘライフィ氏は、世界で最も重要な航空ハブの一つに影響を及ぼしている混乱を乗り切れない数多くの著名人の一人となっている。