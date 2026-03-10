AFP
PSG会長、中東紛争でカタール足止めされチェルシー戦欠場へ
ナセル・アル＝ヘライフィがドーハに足止め
中東情勢の悪化が国際的な移動に混乱をもたらし続ける中、クラブ首脳がカタールに取り残されているとAP通信が報じた。パルク・デ・プランスにおける権力中枢の要であるアル・ヘライフィ氏は、1週間以上もドーハからの航空便を確保できていない。
この状況により、今後の試合への出席は極めて不透明だ。2月28日に米国とイスラエルによる攻撃が開始された後、地域全体の空域規制が大幅に強化され、物流面での悪夢が急速に進行した。イラン戦争が激化する中、アル・ヘライフィ氏は、世界で最も重要な航空ハブの一つに影響を及ぼしている混乱を乗り切れない数多くの著名人の一人となっている。
チャンピオンズリーグの計画が危機に瀕している
アル＝ヘライフィは、水曜日に開催されるPSG対チェルシーのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に先立ち、パリへの帰還を試みてきた。欧州王者として、パリジャンにはプレミアリーグの強豪相手に確固たる勝利を収める重圧がかかっている。
AP通信の事情通筋（匿名を条件に発言）によれば、会長は火曜夜か水曜朝にドーハ発の便を確保しようとしていた。しかし民間便の空席が激減し、離陸直前まで承認済み乗客のみが優先される状況下では、キックオフに間に合う可能性は極めて低い。
地域紛争の広範な影響
戦争の波及効果は中東を越えて広がり、イランが湾岸諸国で報復攻撃を開始した。これにより地域の移動網は混乱し、欧州・アフリカ・アジアを結ぶ中継点として湾岸主要空港に依存する数十万人が足止めされた。各国の航空会社は運航を完全に中止するか、大幅に長距離で高コストなルートへの変更を余儀なくされている。
世界の指導者や市民が不満と高まる恐怖を訴える中、一部の航路では滞りが解消され始めている兆候も見られる。英国政府は最近、アラブ首長国連邦から英国への民間航空便が通常水準に戻りつつあると示唆したが、西方向への移動を求める人々にとってドーハは依然として複雑な地域である。
PSG会長、時間との戦い
外交努力や各国によるチャーター便の手配にもかかわらず、ハマド国際空港の物流ボトルネックは深刻な課題を引き続き呈している。前回優勝チームはパリでこの注目の対戦の第1戦を主催する予定で、第2戦は来週ロンドンで開催されるため、アル・ヘライフィ会長が直接チームを応援できる時間は極めて限られている。
現時点でルイス・エンリケ監督率いるチームは、会長が観客席にいない状況で目の前の任務に集中せねばならない。今大会で最も注目される対戦の一つにおいて、これほど著名な人物の不在は、世界的な出来事が最高峰の美しい競技と予期せず交錯しうる現実を痛烈に思い知らせるものだ。
