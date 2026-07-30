FIFAの商業部門を設立し、売却するという物議を醸す提案を受け、世界サッカー界の最高レベルで緊張が高まっている。これに対しUEFAは、2027年3月の次期会長選でインファンティーノ会長に対抗する有力候補を積極的に探してきた。

Politicoの報道によれば、大陸連盟の幹部らは、インファンティーノ会長の最新の資金面での動きに対抗する結束力として、アル・ケライフィを有力視していたという。緊張の背景にあるのは、FIFAが商業権の一部売却を計画していることだ。この動きは一部の批判者から「ワールドカップを売ることだ」と表現されている。



