AFP
翻訳者：
PSG会長、ワールドカップ計画への対応としてFIFA会長選でジャンニ・インファンティーノに対抗するよう求めるUEFAの圧力を拒否
インファンティーノの対抗馬を探すUEFA
FIFAの商業部門を設立し、売却するという物議を醸す提案を受け、世界サッカー界の最高レベルで緊張が高まっている。これに対しUEFAは、2027年3月の次期会長選でインファンティーノ会長に対抗する有力候補を積極的に探してきた。
Politicoの報道によれば、大陸連盟の幹部らは、インファンティーノ会長の最新の資金面での動きに対抗する結束力として、アル・ケライフィを有力視していたという。緊張の背景にあるのは、FIFAが商業権の一部売却を計画していることだ。この動きは一部の批判者から「ワールドカップを売ることだ」と表現されている。
- Getty
アル・ケライフィが今後の立場を固める
欧州サッカー協会から大きな働きかけがあったにもかかわらず、PSG会長に選挙戦へ加わる意思はない。カタール当局者に近い関係者はその立場を明らかにし、『RMC Sport』に対してこう語った。「ナセルはFIFAでのこの役職に対して、野心も、意図も、関心も全く持っていない。今後も静かに、世界および欧州のすべてのサッカー機関を支え続けるだろう」
アル・ケライフィが現在会長を務める欧州フットボールクラブズ（EFC）は、FIFAの商業持ち分売却案に対する強硬な反対勢力として声を上げてきた。EFCがこの計画に強く抵抗していることから、欧州の関係者は、その象徴的存在である同氏を、その勢いを会長選へ持ち込む有力候補と見ていた。PSGに対する支配力とBeINメディア・グループでの影響力のある役割を踏まえれば、彼のプロフィールは強力な候補者となり得るものだった。しかし、同氏に近い関係者はこのうわさを「メディアの誇張」と一蹴し、優先事項は別にあると強調している。
現職が依然として圧倒的本命だ
この立候補見送りの決断は、この10年で自身の権力基盤を固めてきたインファンティーノを引きずり下ろすことの困難さが非常に大きいことを浮き彫りにしている。『RMC Sport』によれば、FIFAの記録的な収益増の最大の立役者であるインファンティーノは、アフリカ、アジア、南米の加盟協会から幅広い支持を得ている。これらの地域は、同氏のリーダーシップの下で進められた富の再分配の恩恵を大きく受けており、そのため欧州主導のクーデターは数字の上でも極めて難しい見通しとなっている。
さらに、選挙戦に突入すれば、厳しい精査を招き、過去のさまざまな物議を醸した案件が再び掘り起こされる可能性が高かった。インファンティーノは政治的な嵐を切り抜ける並外れた能力を示してきており、支持者たちは、その経済的成功が異議を唱えにくい正当性を同氏に与えていると主張している。
- (C)Getty Images
UEFAの対抗馬探しは続く
UEFAとFIFAの対立は依然として終息には程遠いが、政治的プロセスはアル・ケライフィの立候補なしで進んでいくことになる。欧州サッカー統括団体はインファンティーノのワールドカップ商業化計画への強い反対姿勢を維持しており、現職に挑む意思のある候補者を今後は別に探さなければならない。
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