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PSGは5000万ユーロの移籍金を要求。マンチェスター・シティ、トッテナム、アストン・ヴィラが狙う選手は、夏の移籍を希望している。
ムバイエ、パルク・デ・プランス退団を検討
ムバイェは自身の将来について最終結論を下した。今シーズンほとんど起用されず、18歳のウインガーは状況が好転する可能性は低いと認識した。PSGが攻撃陣を補強し続ける中、アカデミー出身の彼がスタメンを勝ち取る道は依然として険しい。
セネガル代表でもある彼は、出場時間を求めて移籍を強く希望している。昨季は公式戦30試合に出場し1242分プレー、3得点2アシストを記録したが、すべてリーグ・アンでのものだった。PSGは王者として攻撃陣の補強を続けており、彼の出場機会は限定的だ。報道によると、クラブは移籍に反対せず、金銭条件が合えば双方にとってベストだと考えているという。
- AFP
PSGが5000万ユーロの巨額評価額を提示
PSGは移籍を容認するものの、アカデミー出身選手を安価で放すつもりはない。同クラブは移籍希望クラブに対し高いハードルを設定しており、『レキップ』紙によると、移籍金は4000万～5000万ユーロを要求しているという。この評価額は、契約残存期間が2年であること、彼が欧州屈指の若手であることを反映している。
この姿勢は獲得を問い合わせた全クラブに伝えられており、移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ボルシア・ドルトムントはすでに接触しているという。
プレミアリーグの強豪クラブが争奪戦に加わる
ドルトムントは若手育成で知られるが、イングランドのトップリーグからも激しい競争に直面している。マンチェスター・シティ、トッテナム・ホットスパー、アストン・ヴィラがムバイェの獲得に興味を示していると報じられている。これらのプレミアリーグクラブは、彼のスピードと技術がイングランドのサッカーに適していると考え、状況を注視している。
今夏のW杯ではセネガル代表として4試合に出場。フランス戦（1-3）で得点を挙げるなど存在感を示したが、32強でベルギーに延長戦の末2-3で敗れた。
- Getty Images Sport
大規模なセールが続く中
ムバイェを約5000万ユーロで売却できれば、PSGはゴンサロ・ラモスの移籍に続き大きな財政収入を得る。ラモスは総額7400万ユーロでACミランへ移籍しており、この資金でクラブは財務規定を守りながら移籍市場で柔軟に行動できる。
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