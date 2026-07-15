ムバイェは自身の将来について最終結論を下した。今シーズンほとんど起用されず、18歳のウインガーは状況が好転する可能性は低いと認識した。PSGが攻撃陣を補強し続ける中、アカデミー出身の彼がスタメンを勝ち取る道は依然として険しい。

セネガル代表でもある彼は、出場時間を求めて移籍を強く希望している。昨季は公式戦30試合に出場し1242分プレー、3得点2アシストを記録したが、すべてリーグ・アンでのものだった。PSGは王者として攻撃陣の補強を続けており、彼の出場機会は限定的だ。報道によると、クラブは移籍に反対せず、金銭条件が合えば双方にとってベストだと考えているという。



