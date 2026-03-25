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PSGは、リヴァプールがヒルズボロの悲劇の記念日に合わせて当初のチャンピオンズリーグの計画を中止したことを受け、重要なレンズ戦の日程延期を主張している。
リヴァプールの悲劇的な歴史を尊重する
RMC Sportのインタビューで、カンポス氏はPSGがフランスプロサッカーリーグ（LFP）に国内リーグ戦の試合日程変更を要請した理由を説明した。当初の予定では、4月7日と4月15日にリヴァプールとの欧州カップ戦を行うことになっていた。しかし、日程を調整せざるを得なくなった。
「当初は、火曜日にチャンピオンズリーグを戦い、水曜日に戦う予定でした。しかし、リヴァプールが4月15日に試合を行えないため、同クラブにとって悲劇的な日であるという歴史を尊重しました」とカンポス氏は語った。その代わり、第2戦は4月14日（火）に行われることになり、PSGの休息期間は短縮されることになった。
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フランスサッカーの係数を守る
スポーツアドバイザーは、PSGがタイトル争いのライバルを軽視しようとしているわけではないと強調した。むしろ、クラブはこの動きがフランスのUEFA係数にとって不可欠であると確信している。「PSGの立場は極めて明確であり、これはPSGだけでなくフランスサッカー全体にもたらされるメリットとデメリットについて、私たち全員が深く熟考した結果です」と彼は説明した。
現在、フランスは欧州におけるトップ5の地位を維持するために奮闘している。カンポスは、この5位を失うことが、現王者だけでなく、すべてのフランスチームにとって重大な問題を引き起こすだろうと警告した。
しかし、ランスにとっては状況はそれほど単純ではない。リーグ・アンのこの一戦は、リーグ上位2チームが直接対決する、決定的な意味を持つ可能性のある試合であり、その行方が重大な意味を持つからだ。
レンズは延期要請を退けた
パリ側の主張にもかかわらず、ランスはこの日程変更案に強く反対している。同クラブは公式声明を発表し、資金力のあるクラブの欧州での野心を満たすためだけに、自チームの国内リーグ戦が「調整の材料」にされるべきではないとして、この案を正式に拒否した。 ランスは、試合が延期されれば15日間も公式戦が行われなくなり、シーズンの重要な局面においてチームのリズムが著しく乱されると指摘した。同クラブは、リーグの公正性が守られなければならず、参加するすべてのクラブが平等に扱われるべきだと主張している。
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LFPの最終判断を待っている
最終的な決定は、木曜日に会合を予定しているLFP理事会に委ねられている。理事会は、欧州の舞台で戦うフランスの代表チームを支援するか、それとも、パリ・サンジェルマンが26試合で勝ち点60を獲得して首位に立つ、接戦のタイトル争いの公平性を維持するかという難しい選択を迫られている。2位のランスは勝ち点59を獲得しており、1試合多く消化しているにもかかわらず、首位とわずか1ポイント差に迫っている。