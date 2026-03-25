PSGは、リヴァプールがヒルズボロの悲劇の記念日に合わせて当初のチャンピオンズリーグの計画を中止したことを受け、重要なレンズ戦の日程延期を主張している。

スポーツアドバイザーは、PSGがタイトル争いのライバルを軽視しようとしているわけではないと強調した。むしろ、クラブはこの動きがフランスのUEFA係数にとって不可欠であると確信している。「PSGの立場は極めて明確であり、これはPSGだけでなくフランスサッカー全体にもたらされるメリットとデメリットについて、私たち全員が深く熟考した結果です」と彼は説明した。

現在、フランスは欧州におけるトップ5の地位を維持するために奮闘している。カンポスは、この5位を失うことが、現王者だけでなく、すべてのフランスチームにとって重大な問題を引き起こすだろうと警告した。

しかし、ランスにとっては状況はそれほど単純ではない。リーグ・アンのこの一戦は、リーグ上位2チームが直接対決する、決定的な意味を持つ可能性のある試合であり、その行方が重大な意味を持つからだ。