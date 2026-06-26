PSGは、コートジボワール代表で活躍するデシレ・ドゥエの弟を、アシュラフ・ハキミの控えとして獲得を狙う。

ゲラは2026年W杯でコートジボワール代表として3試合に出場し、ベスト32進出に貢献。エクアドル戦とキュラソー戦で先発し、ドイツ戦では終盤に途中出場してボルシア・ドルトムントなど強豪クラブの注目を集めた。 この活躍を受け、ストラスブールは強豪クラブの獲得競争を避けるため、デシレの兄に対して3,000万～3,500万ユーロという高額な評価額を提示した。