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PSGは、コートジボワール代表で活躍するデシレ・ドゥエの弟を、アシュラフ・ハキミの控えとして獲得を狙う。
パリジャンが守備のターゲットを特定
Foot01によると、昨夏適切な守備的控えを獲得できなかったスポーツディレクターのルイス・カンポスは、専門の右サイドバック探しを再開した。 ハキミ不在時はMFウォーレン・ザイール＝エメリーやジョアン・ネヴェスを代役で起用する場当たり的な対応が続いた。そこでPSGが注目するのが、ストラスブールに所属する23歳DFゲラだ。ゲラは2029年6月まで契約しており、アルザス地方のリーグ戦で好パフォーマンスを示している。
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その多才さにクラブ首脳陣が感嘆している。
Fussballdatenによると、パリ・サンジェルマンの首脳陣はコートジボワール代表DFの戦術面に高い評価を与えている。元レンヌの彼はリーグ・アンで2ゴール7アシストを記録し、基準となるディフェンダーに成長。サイドバック、センターバック、中盤と複数ポジションをこなす適応力は、ルイス・エンリケ監督の流動的な戦術にぴったりと合う。
国際的な活躍が株価を押し上げる
ゲラは2026年W杯でコートジボワール代表として3試合に出場し、ベスト32進出に貢献。エクアドル戦とキュラソー戦で先発し、ドイツ戦では終盤に途中出場してボルシア・ドルトムントなど強豪クラブの注目を集めた。 この活躍を受け、ストラスブールは強豪クラブの獲得競争を避けるため、デシレの兄に対して3,000万～3,500万ユーロという高額な評価額を提示した。
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移籍争いが激化している。
今回の移籍市場では、PSGがチーム harmony を保ちながら上手に交渉できるかが試される。彼らはこのコートジボワール人選手に控え役を受け入れてもらう必要がある。ライバルクラブが狙う中、エンリケ監督のプレシーズンが始まる前に正式交渉を始めるべきだ。リーグ・アンとチャンピオンズリーグのタイトルを守るため、選手層の課題解決は依然として最優先だ。