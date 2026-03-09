PSGは脅威を失ったのか？欧州王者に対し「強さの源泉は全て消えた」と元フランス代表選手が指摘、ルイス・エンリケ監督の「限界」を宣告

元ストライカーは、積極的なマネジメントの欠如と彼が捉える問題を指摘し、選手層の効果的なローテーションと刷新の失敗を強調した。彼は続けた。「手段は存在する。オフシーズンに休養を取ること、クラブワールドカップに出場しないこと。チームに活力を与え新たな要素をもたらす新戦力を獲得することだ。それらが実行されていない」

彼は、上層部が現在の戦力で十分だと信じていたため、これらの手段が無視されたと感じている。「正当な理由で自分たちが非常に強いと認識していたため、多くの有効な手段が活用されなかった。『これで十分だろう』と彼らは考えたが、実際にはそうではなかった。今日のチームは別物だ。もはや誰をも脅威に感じさせないチームになってしまった」