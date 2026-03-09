Getty
PSGは脅威を失ったのか？欧州王者に対し「強さの源泉は全て消えた」と元フランス代表選手が指摘、ルイス・エンリケ監督の「限界」を宣告
チェルシー戦を控えた低迷中のチーム
RMC Sport で、元フランス代表選手であり 1998 年のワールドカップ優勝者でもあるデュガリー氏は、ルイス・エンリケ監督が率いるチームの現状について大きな懸念を表明しました。パリ・サンジェルマンは、パルク・デ・プランスでチェルシーとチャンピオンズリーグのラウンド 16 を戦う準備を進める中、岐路に立っています。
欧州王者のパリ・サンジェルマンだが、リーグ1でモナコに1-3とホームで敗戦し、首都パリの雰囲気は祝賀ムードとは程遠い。デュガリーは「PSGは時代遅れで、アイデアも乏しく、非常に悲しい状況だ。ルイス・エンリケ監督の自己説得やポジティブシンキングにも限界がある。ある時点で、現実が追いついてくる。チームは追いつけないのだ」と率直に語った。
失われた恐怖要素と水の上を歩くこと
率直なこの評論家は、シーズン序盤と現在のチームとの著しい対照が議論を巻き起こしていると主張した。「5か月間、彼らを強くしていた要素はすべて失われてしまった。真実を話すことを恐れてはいけない。そして、誰も何も確信を持っていない。5か月間、私たちは並外れたパリ・サンジェルマンを見てきた。つまり、そのレベルのパリ・サンジェルマンを二度と見ることはないかもしれないということだ。私たちはそれを聞く必要がある。選手たちでさえ、それを聞く必要がある。 キャリアの中で、誰もが燃え上がる瞬間を経験したことがあるでしょう。その状態は数週間、数ヶ月、あるいは数年続くこともあります。
逃した機会と新鮮なアイデアの欠如
元ストライカーは、積極的なマネジメントの欠如と彼が捉える問題を指摘し、選手層の効果的なローテーションと刷新の失敗を強調した。彼は続けた。「手段は存在する。オフシーズンに休養を取ること、クラブワールドカップに出場しないこと。チームに活力を与え新たな要素をもたらす新戦力を獲得することだ。それらが実行されていない」
彼は、上層部が現在の戦力で十分だと信じていたため、これらの手段が無視されたと感じている。「正当な理由で自分たちが非常に強いと認識していたため、多くの有効な手段が活用されなかった。『これで十分だろう』と彼らは考えたが、実際にはそうではなかった。今日のチームは別物だ。もはや誰をも脅威に感じさせないチームになってしまった」
欧州戦を前に指揮官へのプレッシャーが高まる
エンリケは最近の不振を軽視しようとし、モナコ戦での敗戦後、「自信はスーパーマーケットで買えるものではない」という有名な発言をした。しかし、このスペイン人指揮官はますますプレッシャーに直面している。デュガリー氏は、「ルイス・エンリケはついに不安になり始めている。ポジティブシンキングはもはや通用しない」と指摘した。 パリ・サンジェルマンを愛するすべての人々のために、状況が改善することを願っていますが、私はしばらく前から心配しています。これはまぐれではなく、傾向の継続です。過去 5 か月間に見られたレベルと、現在のレベルとの間に、どうしてこれほどの差が生じるのでしょうか？この 2 つの差は非常に心配なほど大きくなっています。
