火曜21時、パリのパルク・デ・プランスで試合開始。第2戦は来週水曜、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる。勝者は5月30日、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。
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PSGは特権を失う。この批判点がバイエルンに致命傷となるのか？
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PSG対FCバイエルン：先発メンバー
バイエルンはここ数か月、大一番の先発が固定されていたが、4月初めに10番のポジションで急きょ交代。負傷から回復したムシアラがベストコンディションを取り戻し、怪我をしたニャブリに代わって先発に名を連ねた。 11月初めのリーグ戦PSG戦（2-1勝利）からバイエルンの先発変更はここだけだ。
一方のPSGは直前までメンバーが不安定だった。アクラフ・ハキミ、ヌノ・メンデス、ヴィティーニャが軽傷、ファビアン・ルイスも膝の怪我から復帰し、週末に途中出場した後、初めて先発に入った。4人は最終練習に参加し、ルイス・エンリケ監督は「全員が準備万端だ」とクラブTVで語った。
- PSG：サフォノフ - ハキミ、マルキーニョス、パチョ、ヌノ・メンデス - ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス - ドゥエ、デンベレ、クヴァラツヘリア。
- バイエルン：ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ディアス - ケイン。
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PSG対FCバイエルン：ベンチ
PSGは主力に不安がある一方、バイエルン・ミュンヘンの問題はむしろ選手層の厚さだ。グナブリ、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロの3人も欠場している。シーズン開幕前から指摘されてきたように、層が薄く、試合を決定づける切り札が少ない。
ニコラス・ジャクソンはリーグ戦で得点を重ねているものの、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンとの大一番ではフルタイムベンチに留まった。スポーツディレクターのマックス・エベルルは週末、チェルシーからのレンタル移籍に伴う買い取りオプションを行使しないことを表明した。フィジカル面で貢献が期待されるのはキム・ミンジェ、伊藤宏樹、レオン・ゴレツカだ。 最も脅威なのは復帰した左SBデイヴィスで、途中出場ごとに鋭いスピードでアクセントを加えている。 パリでは出場停止のコンパニに代わりダンクスアシスタントコーチが采配を振る。試合中とハーフタイムの連絡は禁止されている。
一方、エンリケ監督はより多くの選択肢を持つ。予想通り主力が先発すれば、DFはルーカス・エルナンデス、ザバルニ、ベラルド、MFはザイレ＝エメリー、マユル、カン、FWはバルコラとラモスといった高レベルな控えが控える。
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PSG対FCバイエルン：統計データ
統計上、バイエルンは現在ヨーロッパで最高のチームだ。公式戦49試合で平均2.71ポイントを獲得し、主要リーグのどのクラブも上回る。PSGは同じ試合数で平均2.27ポイントにとどまる。 バイエルンはこれまでアーセナルとアウクスブルクにしか負けていない。一方PSGは8敗し、その中にはバイエルン戦の敗北も含まれる。
最大の強みはマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインを軸とする攻撃力だ。今季は全大会で167得点をマーク（PSGは125）し、ほぼ毎週新記録を更新している。ケインは53ゴールでゴールデンシュー受賞が確実視される。 一方、PSGの主軸であるオスマン・デンベレとクヴィチャ・クヴァラツヘリアはそれぞれ16得点にとどまり、その差は顕著だ。
FCバイエルン パリ・サンジェルマン ハリー・ケイン（53ゴール） ウスマン・デンベレ（16ゴール） ルイス・ディアス（25得点） クヴィチャ・クヴァラツケリア（16ゴール） マイケル・オリゼ（19得点） ゴンサロ・ラモス（12得点） セルジュ・グナブリ（10得点） ブラッドリー・バーコラ（12得点） ニコラス・ジャクソン（10得点） デシレ・ドゥエ（12得点）
攻撃ではバイエルンが優位だが、守備はほぼ互角。バイエルンは52失点、PSGは53失点。
バイエルンとは異なり、PSGはリーグ優勝をまだ確定していない。残り4節で2位ランスに6ポイント差をつけている。1月にはリーグカップを制したが、クープ・ドゥ・フランスは16強で同市のFCパリに敗れた。バイエルンはDFBポカール決勝でシュトゥットガルトと対戦する。
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PSG対FCバイエルン：最近の調子
ミュンヘン勢は9連勝の勢いでパリへ。レアル・マドリードを2度破り、土曜のマインツ戦でも0－3から4－3の逆転劇を演じた。
コンパニー同様、エンリケも週末に大幅なローテーションを敢行し、SCOアンジェに3-0で快勝した。PSGは直近9試合で8勝を挙げているが、リーグ・アンでは1週間半前にオリンピック・リヨンに敗れている。 CLではチェルシーとリヴァプールにそれぞれ2勝したが、その際はフランスサッカー連盟がリーグ戦日程を調整し負担軽減を図った。しかしバイエルン戦ではその特例は適用されない。土曜にはホームでFCロリアン戦を迎える。
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PSG対FCバイエルン：対戦成績
PSG対バイエルンは欧州サッカーの定番カードになりつつある。過去9年間でCLでは9度対戦し、この期間にこれより多く対戦したのはレアル・マドリードとマンチェスター・シティ（13回）だけだ。
そのほとんどでバイエルンが勝利し、2020年の決勝でも勝って最後の優勝を飾った。直近5試合もバイエルンが連勝しており、11月の2-1の勝利も含まれる。 その試合、前半を2-0で折り返したバイエルンは、後半の退場者による守勢も凌ぎ切り、勝利をものにした。
ただ、昨夏のクラブワールドカップ準々決勝ではPSGに敗れ、ムシアラが腓骨骨折と足首脱臼の重傷を負った。その原因を作ったドンナルンマは今、マンチェスター・シティに移籍している。