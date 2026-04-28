PSGは主力に不安がある一方、バイエルン・ミュンヘンの問題はむしろ選手層の厚さだ。グナブリ、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロの3人も欠場している。シーズン開幕前から指摘されてきたように、層が薄く、試合を決定づける切り札が少ない。

ニコラス・ジャクソンはリーグ戦で得点を重ねているものの、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンとの大一番ではフルタイムベンチに留まった。スポーツディレクターのマックス・エベルルは週末、チェルシーからのレンタル移籍に伴う買い取りオプションを行使しないことを表明した。フィジカル面で貢献が期待されるのはキム・ミンジェ、伊藤宏樹、レオン・ゴレツカだ。 最も脅威なのは復帰した左SBデイヴィスで、途中出場ごとに鋭いスピードでアクセントを加えている。 パリでは出場停止のコンパニに代わりダンクスアシスタントコーチが采配を振る。試合中とハーフタイムの連絡は禁止されている。

一方、エンリケ監督はより多くの選択肢を持つ。予想通り主力が先発すれば、DFはルーカス・エルナンデス、ザバルニ、ベラルド、MFはザイレ＝エメリー、マユル、カン、FWはバルコラとラモスといった高レベルな控えが控える。