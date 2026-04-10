契約延長に伴う大幅な給与アップで、ルイス・エンリケは欧州サッカー界で監督報酬トップ3入りを果たす。

巨額にもかかわらず、側近らは彼が金よりプロジェクトと家族を重視すると語る。報道では、クラブの他の著名人の収入も気にしていないという。

この提示は、クラブが彼の指導力を強く信頼した結果だ。2025年2月、PSGはチームを支える数選手に報いた際、ルイス・エンリケもその中心にいた。