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PSGはルイス・エンリケ監督との契約延長間近で、同監督は欧州屈指の高給監督となる見込み。
2030年までの長期的な取り組み
クラブと監督の交渉は数カ月続き、期待が高まっている。ルイス・エンリケの現契約は2027年まで延長されていたが、RMCによるとPSGはさらに長期での残留を決意。新契約で彼は今後4年間残留し、クラブのビジョンと歩調を合わせる。
ナセル・アル・ケライフィ会長ら首脳陣は今シーズン終了前に契約をまとめたい考えだ。クラブはエンリケに大きな信頼を寄せ、家族がフランスで快適に過ごせるよう新居探しなども支援している。
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ヨーロッパの経営エリートの中でも
契約延長に伴う大幅な給与アップで、ルイス・エンリケは欧州サッカー界で監督報酬トップ3入りを果たす。
巨額にもかかわらず、側近らは彼が金よりプロジェクトと家族を重視すると語る。報道では、クラブの他の著名人の収入も気にしていないという。
この提示は、クラブが彼の指導力を強く信頼した結果だ。2025年2月、PSGはチームを支える数選手に報いた際、ルイス・エンリケもその中心にいた。
欧州で成功しても、不満は残る。
契約交渉が続く中、ルイス・エンリケ監督はピッチサイドで完璧主義を貫いている。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でリヴァプールを2-0で下しても、このスペイン人監督は満足しなかった。
「良いプレーをしただけに、もっと得点したかった。後半は特に明確なチャンスがあった。だがこれはチャンピオンズリーグ。まだ第2戦が残っている。とはいえ、満足している」とCanal+に語った。
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統一されたスポーツビジョン
契約延長はスポーツ部門の団結強化も目的とする。ルイス・エンリケの契約を2030年まで延長し、サッカー顧問ルイス・カンポスの任期と一致させる。両者は強固な協力関係を築き、「派手さ重視」から「規律ある若手重視」へ方針を転換している。
ルイス・エンリケ、カンポス、アル・ケライフィの3者の調和は、PSGが欧州制覇を目指す上で不可欠だ。ヴィティーニャやアクラフ・ハキミなど主軸も長期契約を結んでおり、クラブはチームを次の10年へ導く適任者を見つけたと考えている。