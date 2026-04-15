PSGはリヴァプール戦で苦戦を強いられた。アンフィールドでのチャンピオンズリーグ勝利後、2得点を挙げたオスマン・デンベレが語った。

2点リードでマージーサイドへ乗り込んだルイス・エンリケ率いるPSG。アンフィールドの熱気は守備を厳しく試すと理解していた。後半は押し込まれる場面もあったが、終盤の2得点でリヴァプールの逆転を阻止。合計4-0でPSGが2年連続でリヴァプールを破った。

2得点を挙げたデンベレは、勝利には並外れた粘り強さが必要だったと認め、試合後にも「このレベルでは常に難しい戦いが予想される」と謙虚に語った。