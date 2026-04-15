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Muhammad Zaki

翻訳者：

PSGはリヴァプール戦で苦戦を強いられた。アンフィールドでのチャンピオンズリーグ勝利後、2得点を挙げたオスマン・デンベレが語った。

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマンはアンフィールドで2-0と勝ち、チャンピオンズリーグ準決勝に進出した。2得点を挙げたウスマン・デンベレは「苦戦した」と語った。

  • 勝者は必ず勝つ道を見つける

    2点リードでマージーサイドへ乗り込んだルイス・エンリケ率いるPSG。アンフィールドの熱気は守備を厳しく試すと理解していた。後半は押し込まれる場面もあったが、終盤の2得点でリヴァプールの逆転を阻止。合計4-0でPSGが2年連続でリヴァプールを破った。

    2得点を挙げたデンベレは、勝利には並外れた粘り強さが必要だったと認め、試合後にも「このレベルでは常に難しい戦いが予想される」と謙虚に語った。

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    デンベレ、アンフィールドでの激戦を振り返る

    「第1戦は2-0で勝ったが、厳しい試合になるのは分かっていた」とデンベレはCanal+に語った「チャンピオンズリーグに簡単な試合はない。 この大会で勝ち進むには苦しみも伴います。前半はチャンスが多く試合を支配しましたが、後半は相手が強く複雑になりました。それでも2試合連続で勝利でき、良い結果です」

    彼の決定力は、PSGがタイトルを防衛するための土台となった。個人としては「シーズン終盤も全力で臨み、重要な試合で結果を出したい」と意気込みを語った。

  • 守備の活躍が決定的な役割を果たした

    デンベレが2得点を挙げたが、勝利の立役者は守備だった。序盤、ホームチームに流れが傾きかけた瞬間、キャプテン・マルキーニョスがゴールライン上で見事なクリアで同点を死守した。試合後、彼は「守備にとって、これは得点より価値がある。最も楽しんだ瞬間だ」と語った。

    「ディフェンダーにとって、ゴールより嬉しい瞬間だ。こういう場面こそ最高だ」とマルキーニョスは語った。「サフォノフがまずセーブし、セカンドボールが生まれた。振り返るとヴァン・ダイクが迫っていた。反射的に飛びついて止めた。小さなプレーが流れを変える」

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    準決勝に向けて

    この結果、PSGはベスト4に進出。準決勝ではバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの勝者と戦う。 準決勝を前に、PSGは6日間でリヨン、ナント、アンジェと戦うリーグ・アン3連戦を乗り切らねばならない。だが、カタール資本の支援を受けるクラブの目標は依然として明確だ。絶好調のデンベレと堅守を武器に、チャンピオンズリーグ2連覇は十分に射程圏にある。

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