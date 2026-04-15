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PSGはリヴァプール戦で苦戦を強いられた。アンフィールドでのチャンピオンズリーグ勝利後、2得点を挙げたオスマン・デンベレが語った。
勝者は必ず勝つ道を見つける
2点リードでマージーサイドへ乗り込んだルイス・エンリケ率いるPSG。アンフィールドの熱気は守備を厳しく試すと理解していた。後半は押し込まれる場面もあったが、終盤の2得点でリヴァプールの逆転を阻止。合計4-0でPSGが2年連続でリヴァプールを破った。
2得点を挙げたデンベレは、勝利には並外れた粘り強さが必要だったと認め、試合後にも「このレベルでは常に難しい戦いが予想される」と謙虚に語った。
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デンベレ、アンフィールドでの激戦を振り返る
守備の活躍が決定的な役割を果たした
デンベレが2得点を挙げたが、勝利の立役者は守備だった。序盤、ホームチームに流れが傾きかけた瞬間、キャプテン・マルキーニョスがゴールライン上で見事なクリアで同点を死守した。試合後、彼は「守備にとって、これは得点より価値がある。最も楽しんだ瞬間だ」と語った。
「ディフェンダーにとって、ゴールより嬉しい瞬間だ。こういう場面こそ最高だ」とマルキーニョスは語った。「サフォノフがまずセーブし、セカンドボールが生まれた。振り返るとヴァン・ダイクが迫っていた。反射的に飛びついて止めた。小さなプレーが流れを変える」
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準決勝に向けて
この結果、PSGはベスト4に進出。準決勝ではバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの勝者と戦う。 準決勝を前に、PSGは6日間でリヨン、ナント、アンジェと戦うリーグ・アン3連戦を乗り切らねばならない。だが、カタール資本の支援を受けるクラブの目標は依然として明確だ。絶好調のデンベレと堅守を武器に、チャンピオンズリーグ2連覇は十分に射程圏にある。