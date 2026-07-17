PSGは、ネイマールやメッシ時代の高額移籍金への反省から戦略を転換した。クラブ幹部は「オリゼ本人より、次のオリゼを探すほうが良い」と判断。移籍金が急騰する前に有望な若手を優先的に獲得する方針だ。

パリの首脳陣は、再び「悪夢」のような移籍騒動を避けたい考えだ。ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）や給与体系で「首にナイフを突きつけられる」事態は回避する。

オリゼの年俸は2000万ユーロ超と予想されるため、PSGは国内の若手獲得に切り替える。マグネス・アクリウシュやウマル・ディオマンデなどリーグ・アンの有望株が、ルイス・エンリケ監督の注目を集めている。