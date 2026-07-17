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PSGはマイケル・オリゼの獲得を見送った。バイエルンとフランス代表のスターは、レアル・マドリード移籍を検討している。
PSG、オリゼ獲得競争から撤退
Foot01によると、PSGはオリゼの獲得を断念。これにより、レアル・マドリードがバイエルンのウインガー獲得へ一歩近づいた。PSGはバイエルンが提示した2億ユーロの移籍金を払うつもりはない。スポーツディレクターのルイス・カンポスと会長のナセル・アル・ケライフィは、より持続可能な補強へ方針を転換した。
レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ロンドン生まれのこのフォワードを、キリアン・ムバッペの潜在能力を最大限に引き出せる「ガラクティコ」と見なしている。『レキップ』紙によると、オリゼはすでに代表チームのチームメイトであるムバッペやオーレリアン・チュアメニに、ベルナベウでの生活について尋ねているという。22ゴール、31アシストを記録したシーズンを終えたこのフランス代表選手は、スペインのサッカー界への移籍の準備が整っていると言われている。
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「新たなオリセ」を探して
PSGは、ネイマールやメッシ時代の高額移籍金への反省から戦略を転換した。クラブ幹部は「オリゼ本人より、次のオリゼを探すほうが良い」と判断。移籍金が急騰する前に有望な若手を優先的に獲得する方針だ。
パリの首脳陣は、再び「悪夢」のような移籍騒動を避けたい考えだ。ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）や給与体系で「首にナイフを突きつけられる」事態は回避する。
オリゼの年俸は2000万ユーロ超と予想されるため、PSGは国内の若手獲得に切り替える。マグネス・アクリウシュやウマル・ディオマンデなどリーグ・アンの有望株が、ルイス・エンリケ監督の注目を集めている。
マドリードの資金力
レアル・マドリードは、サッカー史上最高額クラスの移籍金を捻出できる唯一無二のクラブだ。今夏は過去最高の11億6100万ユーロの収益を計上し、選手売却でも多額の資金を得た。
それでもバイエルンのスター獲得には収支のバランスが不可欠だ。契約最終年のヴィニシウス・ジュニオール去就が注目される。レキップは合意に至らなければオリゼ資金確保のため同選手を売却する可能性があると報じた。
オリゼはマドリード移籍への強い意志を崩していない。バイエルンは売却に難色を示していたが、本人の姿勢がクラブの判断を変える可能性もある。
- AFP
長期にわたる交渉が見込まれる
PSGの撤退が報じられ、レアル・マドリードが正式に獲得を決断すれば交渉は有利に進む。ただし、バイエルンが主力を容易に放つとは考えにくく、交渉は長期化する恐れがある。
PSGは今夏、入札合戦よりも次世代の才能発掘に注力するとみられる。一方、レアル・マドリードは財政力を武器に、この注目選手を最終的には獲得できると期待している。
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