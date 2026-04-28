火曜21時、パリのパルク・デ・プランスで試合開始。第2戦は来週水曜、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる。勝者は5月30日、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。
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PSGはバイエルンに大きな優位性を持つ。欧州トップ2チームの比較。
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PSG対FCバイエルン：先発メンバー
バイエルンはここ数か月、大一番の先発メンバーが固定されていたが、4月初めに10番のポジションで急きょ交代した。負傷から回復したジャマル・ムシアラがベストコンディションを取り戻し、怪我をしたセルジュ・ニャブリに代わって先発に名を連ねた。 11月初めのリーグ戦PSG戦（2-1勝利）からバイエルンの先発変更はここだけだ。
一方のPSGは直前までメンバーが不安定だった。アクラフ・ハキミ、ヌノ・メンデス、ヴィティーニャが軽傷、ファビアン・ルイスも膝の怪我から復帰し、週末に途中出場した後、初めて先発に入った。4人は最終練習に参加し、ルイス・エンリケ監督は「全員が準備万端だ」とクラブTVで語った。
- PSG：サフォノフ - ハキミ、マルキーニョス、パチョ、ヌノ・メンデス - ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス - ドゥエ、デンベレ、クヴァラツヘリア。
- バイエルン：ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ディアス - ケイン。
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PSG対FCバイエルン：ベンチ
PSGは主力に不安がある一方、バイエルン・ミュンヘンの問題はむしろ選手層の厚さだ。グナブリ、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロの3人も欠場しており、層が薄い現状では試合を左右する切り札が極めて少ない。
ニコラス・ジャクソンはリーグ戦で得点を重ねているが、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンとの大一番ではフルタイムベンチだった。スポーツディレクターのマックス・エベルは、チェルシーからレンタル中の選手を買い取らないと明言した。フィジカル面ではキム・ミンジェ、伊藤宏樹、レオン・ゴレツカが起用可能だ。 最も脅威なのは復帰後、途中出場ごとに鋭いアクセントを加える左SBアルフォンソ・デイヴィスだ。起用を決めるのは、出場停止のコンパニに代わり指揮を執るアシスタントコーチ、アーロン・ダンクス。試合中とハーフタイムの連絡は禁止されている。
一方、エンリケ監督はより多くの選択肢を持つ。予想通り負傷者が先発すれば、DFはルーカス・エルナンデス、ザバルニ、ベラルド、MFはザイレ＝エメリー、マユル、カン、FWはバルコラとラモスといった高水準の控えが控える。
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PSG対FCバイエルン：統計データ
統計上、バイエルンは現在欧州で最も優れたチームだ。公式戦49試合で平均2.71ポイントを獲得し、主要リーグのどのクラブも上回る。PSGは同じ試合数で平均2.27ポイントにとどまる。 バイエルンはこれまでアーセナルとアウクスブルクにしか負けていない。一方PSGは8敗し、その中にはバイエルン戦の敗戦も含まれる。
最大の強みはマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインを軸とする攻撃陣で、今季全大会で167得点をマーク（PSGは125）。ケインは53ゴールでゴールデンシュー受賞が確実視されている。 一方、PSGの主軸であるオスマン・デンベレとクヴィチャ・クヴァラツヘリアはそれぞれ16ゴールと、カーンには及ばない。
FCバイエルン パリ・サンジェルマン ハリー・ケイン（53ゴール） ウスマン・デンベレ（16ゴール） ルイス・ディアス（25得点） クヴィチャ・クヴァラツケリア（16ゴール） マイケル・オリゼ（19得点） ゴンサロ・ラモス（12得点） セルジュ・グナブリ（10得点） ブラッドリー・バーコラ（12得点） ニコラス・ジャクソン（10得点） デシレ・ドゥエ（12得点）
攻撃ではバイエルンが優位だが、守備はほぼ互角で、バイエルン52失点、PSG53失点。
バイエルンとは異なり、PSGはリーグ優勝をまだ確定していない。残り4節で2位ランスに6ポイント差をつけている。1月にはリーグカップを制したが、クープ・ドゥ・フランスは16強で同市のFCパリに敗れた。バイエルンはDFBポカール決勝でVfBシュトゥットガルトと対戦する。
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PSG対FCバイエルン：最近の調子
ミュンヘン勢は9連勝の勢いでパリへ。レアル・マドリードに2度勝ち、土曜のマインツ戦でも0－3から4－3で逆転した。
エンリケも週末に大幅な輪番起用を行ったが、SCOアンジェに3-0で快勝した。PSGは直近9試合で8勝を挙げているが、リーグ・アンでは1週間半前にオリンピック・リヨンに敗れている。 CLではチェルシーとリヴァプールにそれぞれ2勝したが、その際はフランスサッカー連盟がリーグ戦日程を調整し負担軽減を図った。しかしバイエルン戦ではその特例は適用されない。土曜にはホームでFCロリアン戦を控える。
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PSG対FCバイエルン：対戦成績
PSG対バイエルンは欧州サッカーの定番カードになりつつある。過去9年間でCLでは9度対戦し、この期間にこれより多く対戦したのはレアル・マドリードとマンチェスター・シティ（13回）だけだ。
そのほとんどでバイエルンが勝利し、2020年の決勝でも勝って最後の優勝を飾った。直近5試合もバイエルンが連勝しており、11月の2-1の勝利も含まれる。 その試合、前半でバイエルンは2-0とリードし、キミッヒは移籍後最高の45分間を過ごした。後半はディアスの退場で守備中心となったが、バイエルンは逃げ切った。
ただ、昨夏のクラブワールドカップ準々決勝ではPSGに敗れ、バイエルンはムシアラが腓骨骨折と足首脱臼の重傷を負った。そのファールを与えたドンナルンマは今、マンチェスター・シティに移籍している。