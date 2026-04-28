PSGは主力に不安がある一方、バイエルン・ミュンヘンの問題はむしろ選手層の厚さだ。グナブリ、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロの3人も欠場しており、層が薄い現状では試合を左右する切り札が極めて少ない。

ニコラス・ジャクソンはリーグ戦で得点を重ねているが、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンとの大一番ではフルタイムベンチだった。スポーツディレクターのマックス・エベルは、チェルシーからレンタル中の選手を買い取らないと明言した。フィジカル面ではキム・ミンジェ、伊藤宏樹、レオン・ゴレツカが起用可能だ。 最も脅威なのは復帰後、途中出場ごとに鋭いアクセントを加える左SBアルフォンソ・デイヴィスだ。起用を決めるのは、出場停止のコンパニに代わり指揮を執るアシスタントコーチ、アーロン・ダンクス。試合中とハーフタイムの連絡は禁止されている。

一方、エンリケ監督はより多くの選択肢を持つ。予想通り負傷者が先発すれば、DFはルーカス・エルナンデス、ザバルニ、ベラルド、MFはザイレ＝エメリー、マユル、カン、FWはバルコラとラモスといった高水準の控えが控える。