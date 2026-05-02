PSGはバイエルンとの大一番を前にチャンピオンズリーグで惨憺たる引き分け。ウスマン・デンベレとクヴィチャ・クヴァラツヘリアは休養。

ルイス・エンリケ監督は土曜日のバイエルン戦で、先発を9人入れ替えた。5－4のリードを守るため、デンベレとクヴァラツヘリアは最後までベンチに残った。

第1戦でそれぞれ2得点を挙げた2人と、試合日メンバーから外れたヴィティーニャはベンチ入りさえしなかった。代わりにパルク・デ・プランスに集まった観客は、19歳のGKレナート・マリンや10代でデビューしたピエール・ムンゲンゲなど、多くの新顔を目にした。