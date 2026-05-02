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PSGはバイエルンとの大一番を前にチャンピオンズリーグで惨憺たる引き分け。ウスマン・デンベレとクヴィチャ・クヴァラツヘリアは休養。
ルイス・エンリケはリーグ戦よりミュンヘンでの試合を優先している。
ルイス・エンリケ監督は土曜日のバイエルン戦で、先発を9人入れ替えた。5－4のリードを守るため、デンベレとクヴァラツヘリアは最後までベンチに残った。
第1戦でそれぞれ2得点を挙げた2人と、試合日メンバーから外れたヴィティーニャはベンチ入りさえしなかった。代わりにパルク・デ・プランスに集まった観客は、19歳のGKレナート・マリンや10代でデビューしたピエール・ムンゲンゲなど、多くの新顔を目にした。
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リズムを取り戻そうと苦戦するパリサンズ
イブラヒム・ムバイの幸運な先制点でホームチームが好スタートを切った。しかし急造布陣のPSGは、苦手ロリアンにすぐに追いつかれた。パブロ・パギスが同点弾。
後半、経験豊富なウォーレン・ザイール＝エメリーが投入されると、すぐに再リードを奪った。しかし、入れ替えた守備陣は再びほころびを見せ、ムンゲンゲのミスからアイエグン・トシンに2度目の同点弾を許した。
VARの判定でロリアンは勝利を逃した。
試合終盤、PSGに不当な勝利をもたらす可能性のある物議を醸す場面があった。主審はロリャン陣内のハンドを理由にアディショナルタイムにPKを宣告したが、接触はなかったと主張するアウェイ側が抗議した。
VAR確認の結果、判定は取り消され、ホームサポーターが落胆した。リーグ首位のPSGは、ブルターニュのチーム相手に今季2戦連続で勝利を逃した。
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レンズの優勝の可能性はまだ残っている。
引き分けでPSGが王座を落とす可能性は低い。だが残り4試合のランスは優勝圏内にとどまる。勝ち点差は7。エンリケ率いるPSGがさらに勝ち点を落とせば、5連覇へ終盤は緊張が続く。