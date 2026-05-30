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PSGはアーセナルを破りチャンピオンズリーグで優勝、国内2冠を達成し、アヤックスとレアル・マドリードが50年間保持してきた伝説的記録に並んだ。
欧州初となるダブル・ダブル
パリ・サンジェルマンは、リーグと欧州最高峰の大会を2シーズン連続で制した史上3チーム目のクラブとなった。1950年代のレアル・マドリード（1956-58年）と1970年代初頭のアヤックス（1971-73年）に並ぶ快挙だ。
この偉業は、ブダペストでの緊迫した一夜に確定した。パリのチームは粘り強いアーセナルを相手に不屈の精神で勝利。リーグ・アンとチャンピオンズリーグを2シーズン連続制し、ルイス・エンリケ監督率いるチームは稀に見る国内・欧州支配を確立した。
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プスカシュ・アリーナでのドラマ
決勝は延長でも決まらずPK戦へ。カイ・ハヴェルツの早々の先制点をウスマン・デンベレが追いつき、試合は振り出しに。PK戦ではガブリエル・マガリャエスのシュートがバーを超え、PSGが4-3で勝利。
PSGがボール支配率で優ったが、アーセナルは粘り強く守った。アーセナルの支配率は24.7％で、Optaの記録開始以来、CL決勝最低となった。PSGはレアル・マドリードに続き、CL時代2チーム目の連覇を達成した。
ルイス・エンリケが殿堂入り
エンリケ監督にとって、この勝利は個人的な節目の瞬間となった。彼は歴史上屈指の戦術家としての地位を確固たるものにした。「厳しい試合になると分かっていたからこそ、この勝利は特別だ」とエンリケ監督は語った。「決勝は接戦だったが、シーズンを通せば当然の結果だ」
彼はカルロ・アンチェロッティ、ボブ・ペイズリー、ジネディーヌ・ジダン、ペップ・グアルディオラに続き、欧州カップを3度以上制した史上4人目の監督となった。複数の戦線を同時に戦い抜く集中力がPSGの快進撃を支え、過去の強豪チームを思わせる勝利の文化を育んでいる。
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勝利への意識を維持する
2年連続の欧州制覇は、選手たちの精神力を示した。PSG主将マルキーニョスは「2連覇は信じられない」と語った。監督はシーズン初日から「一度勝つのも難しいが、二度目はもっと難しい」と繰り返し、全員でゼロから取り組んだという。
PSGが歴史的ダブル・ダブルを祝う一方、アーセナルは22年ぶりのプレミア制覇にもかかわらず欧州初制覇を逃し、PSGが1955年開始以来10チーム目となる連覇を達成するのをただ見守った。