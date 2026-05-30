パリ・サンジェルマンは、リーグと欧州最高峰の大会を2シーズン連続で制した史上3チーム目のクラブとなった。1950年代のレアル・マドリード（1956-58年）と1970年代初頭のアヤックス（1971-73年）に並ぶ快挙だ。

この偉業は、ブダペストでの緊迫した一夜に確定した。パリのチームは粘り強いアーセナルを相手に不屈の精神で勝利。リーグ・アンとチャンピオンズリーグを2シーズン連続制し、ルイス・エンリケ監督率いるチームは稀に見る国内・欧州支配を確立した。