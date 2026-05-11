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GFX Rio Ferdinand Mikel ArtetaGetty/GOAL
Mohamed Saeed

翻訳者：

PSGはアーセナルより「優れている」とされるが、リオ・ファーディナンドはミケル・アルテタ率いるチームがチャンピオンズリーグで優勝する理由を説明している。

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R. Ferdinand

リオ・ファーディナンドは、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがパリ・サンジェルマンを破ると予想した。技術で優るPSGを認めつつも、マンUのレジェンドはアルテタ監督が「秘密兵器」を持つと確信している。

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    フェルディナンド、アーセナルの欧州制覇を後押し

    チャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦するアーセナルは、歴史的瞬間を迎える。アトレティコ・マドリード戦でブカヨ・サカが活躍し、プレミアリーグと欧州制覇の「ダブル」へ王手をかけた。

    自身のYouTubeチャンネル「Ferdinand Presents」で、元イングランド代表DFは力強く語った。「私はアーセナルがリーグを制すると予想していたし、今でもそう思う。そして今、チャンピオンズリーグも制すると確信しているよ、みんな」


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  • 「PSGの方がサッカーの質が高い」と元DFが語る

    フェルディナンドは、ルイス・エンリケ率いるチームがより高い素質と戦術的流動性を備えていると認めた。リーグ・アン王者PSGは大会最多の44得点を挙げ決勝に進んだ一方、アーセナルは29得点だった。

    彼はパリのプロジェクトを絶賛し、「PSGの方が優れたチームだ。100パーセントそうだ。現時点で理想的な陣容と高いサッカーの質、魅力的なプレースタイルを持つ。世界で最も見応えのあるチームであり、その監督は現時点で最高だ」と語った。


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    セットプレーの要素

    フェルディナンドは、勝敗を分けるのはアーセナルのフィジカルとセットプレーの精度だと語る。コーナーキックやフリーキックでPSGの守備は脆弱で、アルテタのスペシャリストたちには致命的になると指摘した。

    「しかし彼らはセットプレーで苦戦している。バイエルンでさえ苦しめていた。アーセナルはプレミアでセットプレー最強だ。チャンスがあれば、小柄なPSG相手に大量得点も可能だ。

    フィジカルでもセットプレーでもPSGはアーセナルに敵わない。ボックス周辺やハーフウェイラインでボールを支配し、FKを得れば、必ずダメージを与える」


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    ゲイリー・ネヴィルの異なる見解

    フェルディナンドは自信を示すが、元チームメイトのネヴィルは懐疑的だ。ネヴィルは2冠を取ればアルテタ率いるチームが「別次元」に行くと認めつつ、パリの巨人はすでに成長で他を圧倒しており、今さら止められないと感じている。

    ネヴィルはスカイ・スポーツのポッドキャストでこう語った。「PSGの方が上だ。否定できない。現時点でPSGはアーセナルより優れており、過去2シーズンで証明済みだ。PSGが連覇し、ルイス・エンリケが名将の仲間入りを果たす時が来たと感じる。」

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