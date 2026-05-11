PSGはアーセナルより「優れている」とされるが、リオ・ファーディナンドはミケル・アルテタ率いるチームがチャンピオンズリーグで優勝する理由を説明している。

チャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦するアーセナルは、歴史的瞬間を迎える。アトレティコ・マドリード戦でブカヨ・サカが活躍し、プレミアリーグと欧州制覇の「ダブル」へ王手をかけた。

自身のYouTubeチャンネル「Ferdinand Presents」で、元イングランド代表DFは力強く語った。「私はアーセナルがリーグを制すると予想していたし、今でもそう思う。そして今、チャンピオンズリーグも制すると確信しているよ、みんな」



