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PSGの2025-26シーズン・リーグ・アン優勝に貢献したウスマン・デンベレが、バロンドール2年連続受賞の可能性に言及した。
デムベレ、優勝決定戦への反応
PSGはリーグ・アンの優勝を確定させるためランスへ遠征。2位のランスが抵抗したが、首都のクラブの力は圧倒的だった。数日前にリーグ・アン年間最優秀選手に選ばれたデムベレは、この日も高いパフォーマンスを示し、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの先制点をアシストした。
試合直後、beIN Sportsの取材に応じた彼は、自身のパフォーマンスを喜びつつも、5月30日のチャンピオンズリーグ決勝を見据え集中力を保っていると語った。 重要な試合だった。日曜にも試合があり、優勝は決めたので少し祝う。だが3日後にまた試合があるのでほどほどに。少し祝って、集中は保つ。」
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バロンドールに関する話題について
バロンドール連覇が噂されるデンベレは、個人賞よりチームタイトルを優先すると語った。
「すでに話したように、とても落ち着いています。個人タイトルは二の次です。もし手に入れば良いし、そうでなくても構いません。最も大切なのはチームがタイトルを獲ることです。私たちはリーグ・アン、スーパーカップ、インターコンチネンタルカップを制しました。5月30日、PSGのファン全員にとって素晴らしい出来事が待っています」とデムベレは語った。
レンズのファンとの心温まるひととき
チームの敗因を作ったデンベレは、終盤交代時にランスサポーターからスタンディングオベーションを受けた。スタッド・ボラール＝デレリスを埋めたホームファンの厚意に、このウイングは感動を隠せなかった。 デンベレは「大勢の観客の前でプレーでき光栄です。素晴らしい経験でした。フランス杯決勝での彼らの健闘を祈っています」と語った。
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2冠への挑戦
リーグ・アン14度目の優勝を果たしたPSGは、視線を欧州へ移している。パリFC戦でリーグを締めくくるが、5月30日のアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝が主眼だ。ルイス・エンリケ率いるチームは欧州王座の防衛を狙い、パリ中がその日を待ち望んでいる。