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Donny Afroni

翻訳者：

PSGの2025-26シーズン・リーグ・アン優勝に貢献したウスマン・デンベレが、バロンドール2年連続受賞の可能性に言及した。

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
バロンドール

パリ・サンジェルマンは水曜日に2025-26シーズンリーグ・アン優勝を確定させた。この結果を受け、ウスマン・デンベレはバロンドールを2年連続で受賞する可能性に言及した。28歳のデンベレはランス戦の2-0の勝利でアシストを記録し、ルイス・エンリケ監督率いるチームの連覇を確実にした。

  • デムベレ、優勝決定戦への反応

    PSGはリーグ・アンの優勝を確定させるためランスへ遠征。2位のランスが抵抗したが、首都のクラブの力は圧倒的だった。数日前にリーグ・アン年間最優秀選手に選ばれたデムベレは、この日も高いパフォーマンスを示し、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの先制点をアシストした。

    試合直後、beIN Sportsの取材に応じた彼は、自身のパフォーマンスを喜びつつも、5月30日のチャンピオンズリーグ決勝を見据え集中力を保っていると語った。 重要な試合だった。日曜にも試合があり、優勝は決めたので少し祝う。だが3日後にまた試合があるのでほどほどに。少し祝って、集中は保つ。」

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  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    バロンドールに関する話題について

    バロンドール連覇が噂されるデンベレは、個人賞よりチームタイトルを優先すると語った。

    「すでに話したように、とても落ち着いています。個人タイトルは二の次です。もし手に入れば良いし、そうでなくても構いません。最も大切なのはチームがタイトルを獲ることです。私たちはリーグ・アン、スーパーカップ、インターコンチネンタルカップを制しました。5月30日、PSGのファン全員にとって素晴らしい出来事が待っています」とデムベレは語った。

  • レンズのファンとの心温まるひととき

    チームの敗因を作ったデンベレは、終盤交代時にランスサポーターからスタンディングオベーションを受けた。スタッド・ボラール＝デレリスを埋めたホームファンの厚意に、このウイングは感動を隠せなかった。 デンベレは「大勢の観客の前でプレーでき光栄です。素晴らしい経験でした。フランス杯決勝での彼らの健闘を祈っています」と語った。

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    2冠への挑戦

    リーグ・アン14度目の優勝を果たしたPSGは、視線を欧州へ移している。パリFC戦でリーグを締めくくるが、5月30日のアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝が主眼だ。ルイス・エンリケ率いるチームは欧州王座の防衛を狙い、パリ中がその日を待ち望んでいる。

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