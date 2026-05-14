バロンドール連覇が噂されるデンベレは、個人賞よりチームタイトルを優先すると語った。

「すでに話したように、とても落ち着いています。個人タイトルは二の次です。もし手に入れば良いし、そうでなくても構いません。最も大切なのはチームがタイトルを獲ることです。私たちはリーグ・アン、スーパーカップ、インターコンチネンタルカップを制しました。5月30日、PSGのファン全員にとって素晴らしい出来事が待っています」とデムベレは語った。