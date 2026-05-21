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PSGの監督が長期契約延長に合意する中、ルイス・エンリケが引退時期を明らかにした
スペイン人選手の引退計画
欧州サッカーのトップで成功を続けるエンリケ監督（56）は、高齢になってまでベンチに留まりたくないとしている。タッチライン上で「おじいさん」と呼ばれるのは避けたいとして、監督業に期限を設けている。
「コーチをしているおじいさんにはなりたくない。60歳を過ぎたら…… 実際、55歳の弟フェリペには「お前より先に引退するぞ」とからかっている。彼は61歳で引退するだろうから、計算してみてくれ」と『ラ・ヌエバ・エスパーニャ』紙に語った。この発言から、彼のサッカー界からの引退は2030年頃となり、提案されている新契約の終了時期と一致する。
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PSGでの長期在籍
PSGはエンリケ監督との長期契約合意を発表した。2030年6月までパルク・デ・プランスに残る見込みだ。就任後、彼は個人頼みだった戦術を刷新し、団結力を重視するスタイルへ転換。
リーグ・アン3連覇と2024-25シーズンのクラブ初CL制覇が評価され、2030年まで続投すればQSI体制下で最長任期の監督となり、チームに安定をもたらす見込みだ。
ロッカールームでの意識改革
エンリケ監督の哲学「チーム一丸となる」を選手が心から受け入れ、チーム内ではその影響が最も強く表れている。この文化変革がPSGの recent 圧倒的な強さの原動力となり、欧州ビッグマッチで脆かったという評判を払拭。粘り強く、家族のような結束力が生まれている。
右サイドバックのアクラフ・ハキミは最近「彼はPSGのすべてを変えた。全員がメンタリティを変えたんだ。今や我々はチームであり、互いのためにプレーし、互いのために走り、家族のような存在だ」と語った。
クラブが再び欧州の主要な決勝に挑む今、この団結力は極めて重要で、エンリケの指導が選手たちに深く浸透している証拠だ。
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アーセナル戦への準備
PSGの監督にとって、当面の焦点は依然としてブダペストで行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝戦にある。エンリケ監督は、昨年のインテル戦で優勝した際には大きな期待がのしかかったが、現在のチームはビッグステージのストレスに備えができているとの見解を示した。
「昨年の方がプレッシャーは大きかった。クラブもファンも初優勝がかかっていたからだ。前向きな重圧だったが、溺れそうにもなった。 まるで人を殺すような抱擁だ（笑）。今年は気分が楽だ。過度なプレッシャー下では本来のサッカーができない」と結んだ。契約延長が迫る中、このスペイン人監督は、チームを去る前にPSGを新たな黄金時代へ導く準備を進めている。