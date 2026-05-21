PSGの監督が長期契約延長に合意する中、ルイス・エンリケが引退時期を明らかにした

エンリケ監督の哲学「チーム一丸となる」を選手が心から受け入れ、チーム内ではその影響が最も強く表れている。この文化変革がPSGの recent 圧倒的な強さの原動力となり、欧州ビッグマッチで脆かったという評判を払拭。粘り強く、家族のような結束力が生まれている。

右サイドバックのアクラフ・ハキミは最近「彼はPSGのすべてを変えた。全員がメンタリティを変えたんだ。今や我々はチームであり、互いのためにプレーし、互いのために走り、家族のような存在だ」と語った。

クラブが再び欧州の主要な決勝に挑む今、この団結力は極めて重要で、エンリケの指導が選手たちに深く浸透している証拠だ。



