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Luis EnriqueGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

PSGの監督が長期契約延長に合意する中、ルイス・エンリケが引退時期を明らかにした

ルイス・エンリケ
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
アーセナル
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、自身の長期計画について珍しく言及し、いつ指揮官を退くかを具体的に明かした。フランスの首都で多数のタイトルを獲得したこのスペイン人監督は、現在、大型新契約でクラブに残留する見通しだ。

  • スペイン人選手の引退計画

    欧州サッカーのトップで成功を続けるエンリケ監督（56）は、高齢になってまでベンチに留まりたくないとしている。タッチライン上で「おじいさん」と呼ばれるのは避けたいとして、監督業に期限を設けている。

    「コーチをしているおじいさんにはなりたくない。60歳を過ぎたら…… 実際、55歳の弟フェリペには「お前より先に引退するぞ」とからかっている。彼は61歳で引退するだろうから、計算してみてくれ」と『ラ・ヌエバ・エスパーニャ』紙に語った。この発言から、彼のサッカー界からの引退は2030年頃となり、提案されている新契約の終了時期と一致する。



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  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    PSGでの長期在籍

    PSGはエンリケ監督との長期契約合意を発表した。2030年6月までパルク・デ・プランスに残る見込みだ。就任後、彼は個人頼みだった戦術を刷新し、団結力を重視するスタイルへ転換。

    リーグ・アン3連覇と2024-25シーズンのクラブ初CL制覇が評価され、2030年まで続投すればQSI体制下で最長任期の監督となり、チームに安定をもたらす見込みだ。


  • ロッカールームでの意識改革

    エンリケ監督の哲学「チーム一丸となる」を選手が心から受け入れ、チーム内ではその影響が最も強く表れている。この文化変革がPSGの recent 圧倒的な強さの原動力となり、欧州ビッグマッチで脆かったという評判を払拭。粘り強く、家族のような結束力が生まれている。

    右サイドバックのアクラフ・ハキミは最近「彼はPSGのすべてを変えた。全員がメンタリティを変えたんだ。今や我々はチームであり、互いのためにプレーし、互いのために走り、家族のような存在だ」と語った。

    クラブが再び欧州の主要な決勝に挑む今、この団結力は極めて重要で、エンリケの指導が選手たちに深く浸透している証拠だ。


  • psg arsenalGetty Images

    アーセナル戦への準備

    PSGの監督にとって、当面の焦点は依然としてブダペストで行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝戦にある。エンリケ監督は、昨年のインテル戦で優勝した際には大きな期待がのしかかったが、現在のチームはビッグステージのストレスに備えができているとの見解を示した。

    「昨年の方がプレッシャーは大きかった。クラブもファンも初優勝がかかっていたからだ。前向きな重圧だったが、溺れそうにもなった。 まるで人を殺すような抱擁だ（笑）。今年は気分が楽だ。過度なプレッシャー下では本来のサッカーができない」と結んだ。契約延長が迫る中、このスペイン人監督は、チームを去る前にPSGを新たな黄金時代へ導く準備を進めている。

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