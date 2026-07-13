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PSGの獲得噂が続く中、デコがフェラン・トーレスのバルサ契約延長に消極的な理由が判明
マンチェスター・シティの隠された条項
バルセロナがトーレスとの契約延長に消極的なのは、2022年1月のマンチェスター・シティからの移籍時に盛り込まれた高額条項が原因だ。
バルセロナは当初、移籍金5500万ユーロに加え、成績連動報酬1000万ユーロを支払うことで合意。これらの支払いはすでに完了しているが、今回、新たな事実が判明した。バルセロナが正式に契約延長した場合、プレミアリーグ王者マンチェスター・シティに追加で700万～800万ユーロを支払う義務が生じるという。
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「ブラウグラナ」のコスト増大
バルセロナがトーレスと契約更新すれば、総額は約7300万ユーロに達する。アデイエミ獲得直後で財政が厳しいクラブには大きな負担だ。 このためクラブ首脳陣は、フリック体制下でスタメンが保証されていない選手に追加投資するより、今夏売却するほうが賢明だと判断を強めている。
今夏に売却すればシティへの追加支払いを回避し、移籍金も確保できる。契約満了で無償離脱するリスクも防げる。
PSGは状況を注視している
トーレスの去就が議論される中、パリ・サンジェルマンが移籍先として浮上した。リーグ・アンの王者は攻撃補強を模索しており、カタルーニャでの立場が不透明なスペイン人選手に注目している。
PSGはまだバルセロナに正式オファーを出していないが、関心は本物だ。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、トレスはパルク・デ・プランスへの移籍にすでにゴーサインを出しているという。バルサが他のターゲット選手を獲得すれば、来季の出場時間が大きく減る恐れがあるためだ。
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トーレスの成績
トーレスは昨季バルセロナで49試合に出場し、21ゴール3アシストを記録。31試合で先発し、18試合は途中出場だった。本来ウインガーだが、38試合でセンターフォワードとして最前線を牽引した。
現在開催中のワールドカップではスペイン代表でスーパーサブとして起用され、カーボベルデ戦のみ先発。その後の5試合は途中出場し、決勝トーナメント1回戦ポルトガル戦ではラ・ロハの決勝点をアシストした。
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