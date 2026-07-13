バルセロナがトーレスとの契約延長に消極的なのは、2022年1月のマンチェスター・シティからの移籍時に盛り込まれた高額条項が原因だ。

バルセロナは当初、移籍金5500万ユーロに加え、成績連動報酬1000万ユーロを支払うことで合意。これらの支払いはすでに完了しているが、今回、新たな事実が判明した。バルセロナが正式に契約延長した場合、プレミアリーグ王者マンチェスター・シティに追加で700万～800万ユーロを支払う義務が生じるという。



