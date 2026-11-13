PSGの次期監督は？ アーセナルのミケル・アルテタ監督は「大物監督のリスト」に名を連ねる一方、ペップ・グアルディオラ監督はチャンピオンズリーグ王者で指揮官に復帰する候補から外れる
アルテタは現役時代、パリ・サンジェルマンに期限付き移籍していた
かつてバルセロナで指揮を執り、大きな成功を収めたスペイン人指揮官は、フランスの首都での契約を2030年夏まで延長した。現在もこの期待の高まるプロジェクトに全力を注いでいる。
とはいえ、いずれパリを去り、注目度の高い監督の座が空く日は来る。そのとき、リーグ・アンの王者は後任を誰にするか、大きな決断を迫られる。
世界各地の指揮官が、スター選手ぞろいのチームを率い、移籍市場でカタール・スポーツ・インベストメンツの豊富な資金を活用する機会を歓迎するだろう。
アルテタは2001-02シーズンに選手としてローン移籍でPSGに在籍しており、同クラブが後任候補として注目する可能性が高い。2019年12月にアーセナルの指揮を執り始めて以来、監督としての評価を大きく高めてきた。
44歳のアルテタはアーセナルで指揮を執った試合数が370に達し、チームをFAカップ、コミュニティ・シールド、プレミアリーグの優勝に導いた。2026年にはチャンピオンズリーグ決勝にも進んだが、PSGとのPK戦の末に敗れる悔しさを味わった。
アーセナルは今もクラブ史上初となる欧州サッカー最高峰のタイトル獲得を目指しているが、アルテタがロンドン北部で成し遂げるべきことは、もはや多くない。そのため、いずれ新たな挑戦を求める可能性が高い。
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アルテタはアーセナル退団後、パリへ向かう可能性があるのか？
「アルテタがパリで次の指揮官になる可能性はあるか」と問われた元PSGのMFムルンブは、パリマッチ・オンラインカジノとのタイアップによる取材で、GOALにこう語った。「ええ、間違いありません。彼はアーセナルで非常に優れた監督だと証明しました。このチームをゼロから築き上げたのです。アーセン・ヴェンゲルが去ったとき、チームには大規模な再建が必要でしたから」
「年月を重ねる中で、彼はこのチームとともに成長してきました。チームは昨年リーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグの決勝にも進みました。ですから、彼は間違いなく名将の一人です」
アルテタは将来、慣れ親しんだフランスの地に戻る可能性を残している。2021年にはこう語っていた。「パリが大好きです。本当にパリが大好きです。あの場所にはとても良い思い出があります。プロとして最初に所属したクラブでした。あのクラブはいつも私の心の中にあります。先のことは分かりませんが、私には［アーセナルで］やるべきことがたくさんあります」
グアルディオラはPSGでの役職に興味を示すだろうか？
PSGの次期監督候補はアルテタだけではない。リーグ・アンで圧倒的な力を誇るPSGなら、望む監督をほぼ誰でも招けるだろう。ペップ・グアルディオラがパリで提示されるプロジェクトに心を動かされたとしても、さほど驚かないだろう。
カタルーニャ出身の指揮官はこれまで、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティでそれぞれスペイン、ドイツ、イングランドで指揮を執ってきた。現在は休養中で、マンチェスター・ユナイテッド行きが見込まれるマウリシオ・ポチェッティーニの後任候補として、アメリカ代表で名前が挙がっている。
グアルディオラがフランスで指揮を執る可能性を問われたムルンブは、次のように答えた。「分からない。ルイス・エンリケの後に彼がPSGに来るとは思わない。今は少し休養を取り、ジネディーヌ・ジダーンと同じように代表チームの指揮を執るかもしれないと思う」
- Getty/GOAL
エンリケ、今のところパルク・デ・プランスの王に君臨
パリ・サンジェルマンは、次期監督を決めなければならない時が訪れるのは、まだ何年も先であってほしいと願っているだろう。過去3シーズンの実績を踏まえ、エンリケには引き続き全面的な信頼が寄せられている。
ただ、エンリケもいずれは新たなスタートを切りたいと考えるだろう。アルテタがパリ・サンジェルマンに復帰し、エンリケがエミレーツ・スタジアムでプレミアリーグでの挑戦に乗り出すという、監督の入れ替わりのような展開も否定できない。
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