かつてバルセロナで指揮を執り、大きな成功を収めたスペイン人指揮官は、フランスの首都での契約を2030年夏まで延長した。現在もこの期待の高まるプロジェクトに全力を注いでいる。

とはいえ、いずれパリを去り、注目度の高い監督の座が空く日は来る。そのとき、リーグ・アンの王者は後任を誰にするか、大きな決断を迫られる。

世界各地の指揮官が、スター選手ぞろいのチームを率い、移籍市場でカタール・スポーツ・インベストメンツの豊富な資金を活用する機会を歓迎するだろう。

アルテタは2001-02シーズンに選手としてローン移籍でPSGに在籍しており、同クラブが後任候補として注目する可能性が高い。2019年12月にアーセナルの指揮を執り始めて以来、監督としての評価を大きく高めてきた。

44歳のアルテタはアーセナルで指揮を執った試合数が370に達し、チームをFAカップ、コミュニティ・シールド、プレミアリーグの優勝に導いた。2026年にはチャンピオンズリーグ決勝にも進んだが、PSGとのPK戦の末に敗れる悔しさを味わった。

アーセナルは今もクラブ史上初となる欧州サッカー最高峰のタイトル獲得を目指しているが、アルテタがロンドン北部で成し遂げるべきことは、もはや多くない。そのため、いずれ新たな挑戦を求める可能性が高い。