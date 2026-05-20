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PSGの次期スポーツディレクター候補に、元マルセイユ幹部が浮上
マルセイユからの予期せぬ退団
マルセイユのスポーツ部門を率いてきたベナティアの任期が正式に終了した。2年半前、パブロ・ロンゴリア会長の顧問として加入し、後にスポーツディレクターに就任した元モロッコ代表は、シーズン最終戦のレンヌ戦を最後にクラブを去った。彼は2月に事実上辞任していたが、オーナーのフランク・マコート氏の要請で夏まで残留していた。
ユヴェントスやローマでプレーした彼は現在フリーで、古巣離脱は予想されていた。それでも次なる舞台としてリーグ・アン王者が浮上し、波紋を呼んでいる。
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パリへの扉
オーレリアン・チュアメニが司会を務める番組『The Bridge』に出演したベナティアは、パリ・サンジェルマン（PSG）での役職就任の可能性を問われた。マルセイユへの敬意から即座に否定はせず、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長との強い絆を明かし、将来的な協力関係の可能性を示唆した。
「マルセイユに来た時、スポーツディレクターとしてOMで働くつもりは全くなかった」とベナティアは語る。「エージェントだったし、そのための勉強もしていなかった。クラブから『君が必要だ。クラブも街も知っているだろう』と頼まれ、引き受けた。やめるには多くの理由がある。 アル・ケライフィ氏には敬意と親しみがある。今は休養が必要だ。しかし3〜4年後にサッカー界へ戻る際、彼が私を求め、PSGで納得できるプロジェクトがあれば、私は誰にも借りはない。 もし私が恩義で「ノー」と言うのを待っているなら、そんなことはない。誰にも借りはない」
反応と今後の見通し
ベナティアの率直な発言は、クラブのアイデンティティを支える中心人物と見ていたマルセイユのサポーターと大きな摩擦を引き起こしそうだ。ヴェロドロームを去った直後に首都への移籍を示唆する行為は、南フランスの多くの人々にとって、フランスサッカーの激しいライバル関係を裏切るものに見える。しかしベナティアの姿勢は揺るがない。彼のプロとしての決断は、歴史的な確執ではなく、プロジェクトや人間関係に基づいて下されるだろう。
現在、パルク・デ・プランスではルイス・エンリケ監督と強い信頼関係にあるルイス・カンポスがスポーツアドバイザーを務めており、その座は揺るぎない。
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中東の選択肢
PSGへの移籍がフランスで話題だが、ベナティアには海外からも多くのオファーがある。選手として輝かしい実績とマルセイユでの活躍で、ヨーロッパや中東での評価は依然として高い。サウジ・プロリーグの複数クラブが注目しており、特にアル・イッティハドは成長中のチームに彼の経験と技術を取り入れたいとしている。