オーレリアン・チュアメニが司会を務める番組『The Bridge』に出演したベナティアは、パリ・サンジェルマン（PSG）での役職就任の可能性を問われた。マルセイユへの敬意から即座に否定はせず、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長との強い絆を明かし、将来的な協力関係の可能性を示唆した。

「マルセイユに来た時、スポーツディレクターとしてOMで働くつもりは全くなかった」とベナティアは語る。「エージェントだったし、そのための勉強もしていなかった。クラブから『君が必要だ。クラブも街も知っているだろう』と頼まれ、引き受けた。やめるには多くの理由がある。 アル・ケライフィ氏には敬意と親しみがある。今は休養が必要だ。しかし3〜4年後にサッカー界へ戻る際、彼が私を求め、PSGで納得できるプロジェクトがあれば、私は誰にも借りはない。 もし私が恩義で「ノー」と言うのを待っているなら、そんなことはない。誰にも借りはない」