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PSGの新鋭ミカ・ゴッツ、ベルギーはフランス戦でケビン・デ・ブライネとユリ・ティーレマンスを欠いても変わらないと強調
ベルギーのアイデンティティーを維持へ
ベルギーは、フランスとの今後のネーションズリーグの大一番に、ケビン・デ・ブライネとユリ・ティーレマンスというベテランを欠いて臨む。これほど経験豊富なMFを失えば、多くのチームは守備的な構えを強いられるが、新星ゴッツは戦術の青写真に変更はないと強調した。この若きアタッカーは、先発メンバーに誰が欠けていても、チームには自分たちのアイデンティティーを保つだけの十分なクオリティーがあると考えている。
「恐れずにサッカーをする勇気を持たなければならない。相手のクオリティーには敬意を払っているが、大胆さを示すかどうかは自分たち次第だ。違いは出るだろうが、自分たちのサッカーをするために全力を尽くす。原則は変わらない」とゴッツは説明した。
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パリでの余計なプレッシャーはない
この一戦はゴッツにとって特別な意味を持つ。今夏に大きな注目を集める形でPSGへ移籍した後、現在クラブでプレーする街で行われるからだ。地元とのつながりがあり、フランスメディアからも注目を浴びているものの、このティーンエージャーはこの試合を他の試合と同じように捉えている。ホームスタジアムでプレーすることが、自身のパフォーマンスに対する個人的なプレッシャーをさらに強めるという考えも退けた。
この落ち着いた振る舞いは周囲にも好印象を与えており、代表では4試合連続先発が濃厚となっている。「僕はここパリでPSGの一員としてプレーしているけど、だからといって見せつけたいわけではない。どの試合でもベストを尽くす。相手がフランスでもトルコでも、どこであっても、できるだけ良いプレーをしようとしている」とゴッツは語った。
PSGでエリートから学ぶ
ゴッツはなおパルク・デ・プランスで文句なしの先発の座をつかむべく奮闘しているが、パリでの日々の環境が自身の成長を加速させていると感じている。世界でも屈指の高額かつ才能ある選手たちとともにトレーニングすることが、彼に特別な学びの機会をもたらしており、その経験を今はベルギー代表のキャンプにも持ち込んでいる。現在の状況を、プロとして進化していく上で必要なステップだと捉えている。
「僕はまだ若く、自分を証明しなければならない。でも、彼らは僕を信頼してくれている。毎日周りにトッププレーヤーがいることが、自分の成長につながっている」とこのアタッカーは語った。欧州屈指のビッグクラブの1つにおける自らの立場についても、地に足をつけた姿勢を崩しておらず、注目や騒ぎではなく、仕事に集中している。「それを成し遂げるだけの資質が自分にあることは分かっている。僕は非常に大きなクラブに来たばかりだ。毎日最高の選手たちとトレーニングし、そこで自分を証明しなければならない。そうすれば、あとのことは自然についてくる」
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ネーションズリーグの重要な試金石
この一戦は、ベルギーの選手層と戦術的柔軟性を測る極めて重要な試金石となる。タレントを揃えるフランスを相手に、ファン・ボメル率いるチームは、デ・ブライネ不在で生じた空白を埋めるべく、ゴッツと同世代の若手たちの奮起が必要になる。求められるのは単に結果を手にすることだけではない。近年の主要大会での失望を経て、ファン・ボメル体制下で積み上げてきた進歩を証明することでもある。
ゴッツにとっての優先事項は、派手さよりも継続性だ。自身の成長とチーム全体の目標に焦点を当てることで、今後何年にもわたり代表チームの礎としての地位を固めることを目指している。
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