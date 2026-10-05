ゴッツはなおパルク・デ・プランスで文句なしの先発の座をつかむべく奮闘しているが、パリでの日々の環境が自身の成長を加速させていると感じている。世界でも屈指の高額かつ才能ある選手たちとともにトレーニングすることが、彼に特別な学びの機会をもたらしており、その経験を今はベルギー代表のキャンプにも持ち込んでいる。現在の状況を、プロとして進化していく上で必要なステップだと捉えている。

「僕はまだ若く、自分を証明しなければならない。でも、彼らは僕を信頼してくれている。毎日周りにトッププレーヤーがいることが、自分の成長につながっている」とこのアタッカーは語った。欧州屈指のビッグクラブの1つにおける自らの立場についても、地に足をつけた姿勢を崩しておらず、注目や騒ぎではなく、仕事に集中している。「それを成し遂げるだけの資質が自分にあることは分かっている。僕は非常に大きなクラブに来たばかりだ。毎日最高の選手たちとトレーニングし、そこで自分を証明しなければならない。そうすれば、あとのことは自然についてくる」