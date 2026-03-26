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PSGの思惑通り！ チャンピオンズリーグ王者、リヴァプールとの準々決勝を前に有利な立場に――物議を醸した延期要請が認められる
パリの選手たちが欧州大会への出場許可を得た
LFP運営委員会は、当初4月11日に予定されていたPSG対RCランス戦を延期することを全会一致で決定した。この決定により、ルイス・エンリケ監督率いるチームは、4月8日と14日に行われるリヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝2試合に集中できるよう、その週を完全に空けることができる。
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大陸支配のための戦略
この決定は、欧州王者である同クラブが、プレミアリーグの強豪を相手に王座防衛を目指す中で下されたものだ。フランスの当局は、過密日程から高強度のリーグ戦を1試合除外することで、同国の看板クラブが欧州最大の舞台に向けて最高のコンディションを維持できるよう配慮した。
「パリ・サンジェルマンとRCストラスブールの要請を受け、それぞれのUEFAチャンピオンズリーグおよびUEFAカンファレンスリーグの準々決勝に向けて最善の準備を整えるため、LFP理事会は関係クラブの参加なしに、リーグ・アン・マクドナルド第29節に組み込まれているRCランス対パリ・サンジェルマン戦およびスタッド・ブレスト対RCストラスブール戦を、5月13日（水）に延期することを全会一致で決定した」 とLFPは声明で述べた。
「これらの決定は、UEFA係数ランキングにおけるフランスの5位を維持し、UEFAチャンピオンズリーグへの4枠を確保するという、理事会の強力な戦略的目標に沿ったものです。これら2つの決定に伴い、パリ・サンジェルマンがUEFAチャンピオンズリーグ準決勝に進出した場合、RCレンズ対FCナント戦（第33節）を5月8日（金）に前倒しするよう、RCレンズに対して日程調整の提案が行われています。」
ランスにとっての優勝争いへの影響
この決定はPSGの欧州での野望にとっては勝利となったが、ランスからは強い反発が寄せられている。これは単なる中位チーム同士の対戦ではなく、フランスリーグの上位2チームによる、優勝を左右しうる一戦だった。ランスは現在、首位とわずか1ポイント差で追走しており、当初の予定通り王者との対戦で実力を試すことを強く望んでいた。
レンズは公式声明の中で、日程変更に対する不満を次のように表明した。「我々の目には、ある憂慮すべき傾向が定着しつつあるように思われる。それは、特定の勢力の欧州での野望に合わせるため、フランスリーグが徐々に単なる変数へと格下げされつつあるという傾向だ。これはスポーツの公平性に対する特異な解釈であり、他の主要な大陸大会では類例を見出すのが難しいものである。」
「本日この試合の日程を変更することは、レーシング・クラブ・ド・ランスが15日間試合を行えない状態となり、その後3日おきに試合をこなさなければならないことを意味する。これは、シーズン開始時に定められたスケジュールにも、また、このような新たな制約を何の問題もなく吸収できるクラブの体制にも合致しないものだ。」
「この具体的な事例を超えて、提起される問題はより根本的なものです。それは、競技そのものに対する敬意の問題です。自国の土俵において、リーグが他の野心（それがどれほど正当なものであれ）の陰に追いやられているように見えることがあるならば、この点を疑問視するのは当然のことです。レーシング・クラブ・ド・ランスは、公平性、規則の明確さ、そしてすべての関係者への敬意を堅持します。公正で尊敬されるフランスサッカーのための、単純明快な原則です。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
国際試合期間を経て、PSGはトゥールーズとのリーグ・アン戦に復帰し、続いてリヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝に臨む。パリ・サンジェルマンは、ライバルチームより1試合少ないながらも、依然としてリーグ首位を維持している。