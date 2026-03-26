PSGの思惑通り！ チャンピオンズリーグ王者、リヴァプールとの準々決勝を前に有利な立場に――物議を醸した延期要請が認められる

この決定はPSGの欧州での野望にとっては勝利となったが、ランスからは強い反発が寄せられている。これは単なる中位チーム同士の対戦ではなく、フランスリーグの上位2チームによる、優勝を左右しうる一戦だった。ランスは現在、首位とわずか1ポイント差で追走しており、当初の予定通り王者との対戦で実力を試すことを強く望んでいた。

レンズは公式声明の中で、日程変更に対する不満を次のように表明した。「我々の目には、ある憂慮すべき傾向が定着しつつあるように思われる。それは、特定の勢力の欧州での野望に合わせるため、フランスリーグが徐々に単なる変数へと格下げされつつあるという傾向だ。これはスポーツの公平性に対する特異な解釈であり、他の主要な大陸大会では類例を見出すのが難しいものである。」

「本日この試合の日程を変更することは、レーシング・クラブ・ド・ランスが15日間試合を行えない状態となり、その後3日おきに試合をこなさなければならないことを意味する。これは、シーズン開始時に定められたスケジュールにも、また、このような新たな制約を何の問題もなく吸収できるクラブの体制にも合致しないものだ。」

「この具体的な事例を超えて、提起される問題はより根本的なものです。それは、競技そのものに対する敬意の問題です。自国の土俵において、リーグが他の野心（それがどれほど正当なものであれ）の陰に追いやられているように見えることがあるならば、この点を疑問視するのは当然のことです。レーシング・クラブ・ド・ランスは、公平性、規則の明確さ、そしてすべての関係者への敬意を堅持します。公正で尊敬されるフランスサッカーのための、単純明快な原則です。」