Donnarumma PSG gamble GFXGetty/GOAL
James Westwood

翻訳者：

PSGの不可解なジャンルイジ・ドンナルンマ移籍賭けが、チャンピオンズリーグ王者チームを不振のシーズンへと導いた経緯

パリ・サンジェルマンは、昨シーズン、ヨーロッパで群を抜いて最高のチームだった。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、フランス国内でリーグ1とクープ・ドゥ・フランスを制覇し、マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナルなどを退けた後、チャンピオンズリーグ決勝でインテルを圧倒し、ついにクラブ初の欧州王者の座を獲得した。

当然ながら、称賛はあちこちで飛び交った。 ウスマン・デンベレは全大会通算35得点16アシストを記録し、初のバロンドール受賞を果たしたことで称賛の大半を集めた。一方、デシレ・ドゥエは世界最高の若手選手の一人として頭角を現し、クビチャ・クヴァラツヘリアはナポリから加入後、PSGのオールスター級攻撃陣を完成させ、シーズン途中加入選手としては非公式ながら最高の評価を得た。

一方、ヴィティーニャはウルブズでの不振から比類なきパス職人へと変貌を遂げた特異な軌跡を辿り、飛翔するサイドバックのヌノ・メンデスは対戦したエリートウインガーを次々と封じ込め、広く称賛を集めた。しかし、これらの選手たちが脚光を浴びるに値する一方で、正当な評価を得られなかった男が一人いた。

最終防衛ラインとしてジャンルイジ・ドンナルンマがいなければ、PSGは初の3冠達成を成し遂げられなかっただろう。チャンピオンズリーグだけでも、劇的な決勝トーナメント1回戦のPK戦でリヴァプールのPKを2本阻止。さらに準々決勝のアストン・ヴィラ戦と準決勝のアーセナル戦で合計15セーブを記録し、勝利を導いた。

これほどの活躍を見せれば、他のトップクラブなら間違いなく不動の地位を得ていたはずだ。しかし信じがたいことに、PSGは夏の移籍市場で彼の売却を最優先事項の一つとし、最終的にマンチェスター・シティと2600万ポンド（約35億円）での移籍で合意した。

現在に至るまで、この決断が恐ろしいほどの誤りだったと言っても過言ではない。PSGはもはや欧州の舞台で、いや国内の舞台でさえも、対戦相手に恐怖を与える存在ではなくなってしまったのだ。

  • Gianluigi Donnarumma PSG 2025Getty Images

    「別のプロフィールを探しています」

    8月9日、PSGはリールのゴールキーパー、ルーカス・シュヴァリエを5500万ユーロ（約4800万ポンド／6400万ドル）で獲得し、フランス人選手と5年契約を結んだと発表した。巨額の移籍金と長期契約は大きな意味を帯びていたため、5日後にトッテナムと対戦するUEFAスーパーカップの代表メンバーからドンナルンマが外れたことはさほど驚きではなかった。

    ルイス・エンリケ監督は試合前記者会見でこう語った。「クラブは私を支えてくれており、最善の解決策を模索中だ。難しい決断だった。ドンナルンマには称賛しか言葉がない。彼は世界最高峰のGKの一人であり、人間としてもさらに優れている。しかし我々は異なるタイプの選手を求めていた。こうした決断を下すのは非常に困難だ」

    スペイン人監督はパルク・デ・プランスでのプロジェクト次段階に向け、より現代的でボールを扱う能力に長けたGKを求めていた。シュヴァリエは昨季リーグ・アンで722本の成功パスを記録（ドンナルンマは463本）し、その条件に合致していた。不可解なことに、シュート阻止能力やペナルティエリア支配力においてドンナルンマがシュヴァリエを上回っている事実は考慮されなかった。

    4年間にわたり輝かしい活躍を見せたドンナルンマを、これほどあっさり放り出すのは極めて不公平だった。彼はその後SNSに投稿した別れのメッセージで「失望し、落胆している」と認めた。そう感じるのも当然であり、11月にスカイスポーツのインタビューで退団について詳しく語った時点では、すでにシティでペップ・グアルディオラ監督の下で重要な存在となっていた。

    「（PSGに）裏切られたと感じた。適応し、特別な注意を払っていたのに」と彼は語った。「しかし最後の数ヶ月は全く違った。説明はできないが、受け入れるしかない」

    また、PSGがドナールマの契約延長要求（年俸1200万ユーロへの引き上げ）に応じようとしなかったとする報道も浮上した。シュヴァリエは年俸600万ユーロというはるかに控えめな条件を受け入れたとされるが、この給与格差が両選手の質の違いを如実に反映していることは、その後明らかになった。

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    ひどいスタート

    シュヴァリエは経験値においてもドンナルンマに及ばず、それは試合開始早々から明らかだった。PSGがトッテナムをPK戦で下しスーパーカップを制した試合では、シュヴァリエがミッキー・ファン・デ・フェンのPKを決定的に防ぐ活躍を見せたものの、2-2の引き分けに終わったこの試合では、致命的なハンドリングミスでスパーズに2点目を献上する失態を犯した。 クリスティアン・ロメロの弱々しいバックポストへのヘディングを落ち着いて体で受け止める代わりに、シュヴァリエはボールがバウンドするのを待ち、結局自らネットに押し込む結果となった。これはPSGファンがすぐに慣れる光景となった。

    その翌月、PSGがリーグ1シーズン初の「クラシーク」のためにマルセイユを訪れたとき、シュヴァリエの無能さがチームに大きな代償をもたらした。試合開始4分、メイソン・グリーンウッドのクロスがディフレクトして高く浮いた。PSGの新エースが飛び込んでキャッチするのに絶好の位置だった。 しかし、彼は走り出しとジャンプのタイミングを誤り、その飛び出しがクラブキャプテンのマルキーニョスを不意打ちし、マルキーニョスはナイエフ・アゲルドのプレッシャーを受けて、誤ってオウンゴールを決めてしまった。

    マルセイユは結局、14年ぶりのヴェロドロームでのPSG戦勝利となる1-0で試合を終え、シュヴァリエは試合終了後に、ルイス・エンリケ監督の下での自分の役割について、記者団に「これまで経験してきたものとは大きく異なります。ボールが自分の手元に届くことはあまりないのです」と、不安をにじませる発言をした。

  • Lucas Chevalier PSG 2025-26Getty Images

    「小さすぎる」上に「カリスマ性」に欠ける

    シュヴァリエは次のリーグ戦、ホームでのオセール戦（2-0勝利）で無失点を記録し、一時的に背負っていたプレッシャーを和らげた。さらにチャンピオンズリーグのバルセロナ戦2-1勝利）では、相手チームが枠内シュートをわずか3本しか放てず、驚くほど出番が少なかった。しかしピエール・モーロワ・スタジアムでのリール戦では、エタン・ムバッペが古巣を苦しめる形で復帰し、彼は現実に引き戻された。

    PSGは残り5分で3ポイント獲得目前だったが、ムバッペがペナルティエリア外側でボールを拾い、左足で放った低いシュートはシュヴァリエにとって朝飯前のはずだった。 しかしフランス代表GKは右への反応が鈍く、弱々しく伸ばした手の下をボールがすり抜けた。リールは1-1の引き分けで逃げ切り、PSGはパルク・デ・プランスでのストラスブール戦でもさらに2点を落とし、シュヴァリエは再び不名誉な形で注目を浴びた。

    ホアキン・パニチェリの先制ヘディングでは完全にポジションを外し、ディエゴ・モレイラの強烈なグラウンダーシュートも防げず、PSGは前半終了時点で1-3とリードを許した。3-3まで追い上げたものの、試合後にはフランス代表のワールドカップ優勝経験者に激しい批判を浴びた。

    「最初の失点では、最初は難しいヘディングだと思ったが、分析すると彼が後退していたことに気づいた」と元フランス代表GKリオネル・シャルボニエはRMCスポーツで語った。 「彼は後ろ足で支え、後ろに倒れ込んでいる。これは致命的な欠陥だ。2点目は足を伸ばそうとした際、スパイクが芝に引っかかった。現時点でこの役割はシュヴァリエには荷が重い。彼は小柄すぎる。プレーを見ているとゴールが巨大に映る。まだカリスマ性が足りない」

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    権利を主張する

    ルイス・エンリケ監督は、シュヴァリエを巡る批判の高まりに対し強い反論を展開し、ドンナルンマもフランスメディアから同様の扱いを受けていたと主張した。

    「ルーカス・シュヴァリエには非常に満足している。私にとって彼は最良の選択肢の一つ、あるいは最良選択肢だ」とPSG監督は語った。「我々が選手を獲得する際は、長期的な視点で検討する。彼は個性を持っており、それを示し続けている。トレーニングでも試合でもそうだ。皆さんはジージョ・ドンナルンマを何年も批判し続けたことを覚えていないようだが、私は完璧に覚えている！」

    しかしシュヴァリエの苦戦は11月、12月と続き、特にPSGがトッテナムに5-3で勝利した混乱したチャンピオンズリーグの試合では、深いコーナーキックへの対応の失敗がランダル・コロ・ムアニの先制点につながった。ドンナルンマが守備陣に落ち着きをもたらしたのに対し、シュヴァリエは不安しか与えず、PSGは今や突破されやすいチームとなっている。

    ついにクラブのFIFAインターコンチネンタルカップ決勝、フラメンゴ戦を前に、ルイス・エンリケ監督は多くのファンが望んでいた決断を下した。控えGKマトヴェイ・サフォノフをシュヴァリエに優先して起用したのだ。この判断は正しかった。サフォノフがヒーローとなったのである。

    120分間を1-1の引き分けで終えた両チームはPK戦に突入。ロシア人GKはフラメンゴの5本中4本を驚異的にセーブし、PSGに優勝をもたらした。PK戦後、チームメイトやスタッフに抱え上げられるサフォノフの姿は、ゴールマウスに新たな風を吹き込む始まりを告げる歓喜の光景となった。

  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    過小評価されている

    その決勝戦以降、シュヴァリエがPSGで全大会通じて先発出場したのはわずか6試合。サフォノフより3試合少ない。競争激化は24歳の選手から最高のパフォーマンスを引き出せていない。 むしろ、元リールの守護神はさらに不安定さを増している。チャンピオンズリーググループステージ第7節ではスポルティングCPに番狂わせの勝利を献上。フランシスコ・トリンカオのシュートをパンチングで弾いたボールがルイス・スアレスの頭へ流れ、決勝点を許した。また、クープ・ドゥ・フランス16強戦では隣町パリFCに衝撃の敗北を喫したが、ジョナタン・イコネの決勝弾に対して反応が遅れた。

    ドナールマの足元の不安定さは、シュヴァリエの総合的なプレーに見られる数々の欠点に比べれば些細なものだった。また、サフォノフがマンチェスター・シティの守護神と同レベルではないことも認めざるを得ない。

    サフォノフはここ数ヶ月、シュヴァリエより優れた反射神経を見せているが、高空球への対応力では向上とは言えず、ラインを離れる判断も躊躇しがちだ。PSGはドナールマがもたらした総合力——支配的な性格と威圧的な体格で守備陣を統率した——をもっと評価すべきだった。 今や守備陣は完全に混乱状態だ。解決策を見出せなければ、ルイス・エンリケがクラブでの3シーズン目を主要タイトルゼロで終える危険性が現実味を帯びている。

  • Luis EnriqueGetty

    自己妨害

    PSGがリーグ1首位をわずか1ポイント差で維持し、サプライズチームであるランスに先行されている現状や、モナコ相手に合計スコア5-4という不安定な勝利で辛うじてCL決勝トーナメント進出を果たした事実を考慮すれば、この見解は決して突飛なものではない。チェルシーは、リーグ戦でモナコに3-1で敗れたばかりの王者との決勝トーナメント1回戦を前に、確実に血の匂いを嗅ぎ取っているだろう。

    ルイス・エンリケ監督が今季対処を迫られた課題は、ゴールキーパー問題だけではない。主力選手のほぼ全員が治療室入りした時期があり、ドゥエは太腿の負傷で2ヶ月離脱。デンベレは様々な故障で計15試合を欠場している。 

    昨季のこの時期、デンベレは止められない自然の力そのものだったが、年明け以降は最高の状態を垣間見せたに過ぎず、キャリア初期に悩まされたフィットネス問題が再発したようだ。一方ファビアン・ルイスはリーグ・アンでわずか13試合の出場に留まり、彼の創造性とボックス内への鋭い侵入が痛く欠けている。

    こうしたほぼ絶え間ない選手起用の困難により、PSGは適切なリズムを築けていない。とはいえ、三冠達成を支えた堅固な基盤は健在であり、依然として良好な状態にある。

    ドンナルンマ不在の影響は計り知れない。チーム全体のバランスを崩したのだ。ルイス・エンリケがパリで成し遂げた手腕は疑いようもないが、クラブのレジェンドを早々に諦めたことで、永続的な王朝を築く可能性を自ら損ねてしまった。

0