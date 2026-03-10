PSGの不可解なジャンルイジ・ドンナルンマ移籍賭けが、チャンピオンズリーグ王者チームを不振のシーズンへと導いた経緯

当然ながら、称賛はあちこちで飛び交った。 ウスマン・デンベレは全大会通算35得点16アシストを記録し、初のバロンドール受賞を果たしたことで称賛の大半を集めた。一方、デシレ・ドゥエは世界最高の若手選手の一人として頭角を現し、クビチャ・クヴァラツヘリアはナポリから加入後、PSGのオールスター級攻撃陣を完成させ、シーズン途中加入選手としては非公式ながら最高の評価を得た。

一方、ヴィティーニャはウルブズでの不振から比類なきパス職人へと変貌を遂げた特異な軌跡を辿り、飛翔するサイドバックのヌノ・メンデスは対戦したエリートウインガーを次々と封じ込め、広く称賛を集めた。しかし、これらの選手たちが脚光を浴びるに値する一方で、正当な評価を得られなかった男が一人いた。

最終防衛ラインとしてジャンルイジ・ドンナルンマがいなければ、PSGは初の3冠達成を成し遂げられなかっただろう。チャンピオンズリーグだけでも、劇的な決勝トーナメント1回戦のPK戦でリヴァプールのPKを2本阻止。さらに準々決勝のアストン・ヴィラ戦と準決勝のアーセナル戦で合計15セーブを記録し、勝利を導いた。

これほどの活躍を見せれば、他のトップクラブなら間違いなく不動の地位を得ていたはずだ。しかし信じがたいことに、PSGは夏の移籍市場で彼の売却を最優先事項の一つとし、最終的にマンチェスター・シティと2600万ポンド（約35億円）での移籍で合意した。

現在に至るまで、この決断が恐ろしいほどの誤りだったと言っても過言ではない。PSGはもはや欧州の舞台で、いや国内の舞台でさえも、対戦相手に恐怖を与える存在ではなくなってしまったのだ。