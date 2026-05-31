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PSGのチャンピオンズリーグ優勝を祝う祝賀行事で、フランスの首都では400人以上が逮捕され、警察官に負傷者が出た。
祝賀ムードが混乱へ。その混乱の中で一斉逮捕が行われた。
PSGが2年連続でチャンピオンズリーグを制した直後、フランスの街は混乱に陥った。BBCによると、フランス内務省は未明に416人を逮捕し、280人はパリ市内だった。アーセナル戦の勝利は伝説的だったが、ピッチ外の状況は痛ましいものだった。
混乱を収めるため首都全域に数千人の警察官が配置されたが、激しい抵抗を受けた。複数の地区で暴動が発生し、バスや電車、鉄道が乱れた。警察によると、当局に向けて花火や信号弾が投げられ、SNSには炎上する電動自転車や破壊された店舗の映像が投稿された。
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警察が激しい衝突の標的となった
騒動は激化し、治安部隊数名が負傷した。ローラン・ヌネス内務大臣は「断じて容認できない」と非難し、その夜7人の警官が負傷したと明かした。警察は中心部に集まったサポーターを解散させるため催涙ガスを使用した。
混乱は試合後だけにとどまらず、決勝戦観戦のためパルク・デ・プランスに集まったファンとも日中から衝突していた。警察の公式発表によると、車両6台、店舗2軒、バス停が損壊され、その破壊の程度が示された。
政治的影響と歴史的比較
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厳重な警備の下、勝利パレードが行われる。
昨夜の騒動にもかかわらず、公式の優勝パレードは日曜日の午後に予定通り行われる。PSGの選手たちはエッフェル塔隣のシャン・ド・マルスでパレードし、その後エマニュエル・マクロン大統領の歓迎を受ける。前夜の火災や催涙ガスのような事態が繰り返されないよう、警備は万全を期す見込みだ。