Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FRANCE-PARIS-CHAMPION-LEAGUES-FINAL-POLICEAFP
Donny Afroni

翻訳者：

PSGのチャンピオンズリーグ優勝を祝う祝賀行事で、フランスの首都では400人以上が逮捕され、警察官に負傷者が出た。

パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
アーセナル

パリ・サンジェルマンがアーセナルを破りチャンピオンズリーグで初優勝した。しかしフランスの首都では祝賀が暴走し、深夜に混乱が発生した。喜びに満ちた夜のはずが、大規模な治安活動が必要となり、街は騒乱の余波に対処した。

  • 祝賀ムードが混乱へ。その混乱の中で一斉逮捕が行われた。

    PSGが2年連続でチャンピオンズリーグを制した直後、フランスの街は混乱に陥った。BBCによると、フランス内務省は未明に416人を逮捕し、280人はパリ市内だった。アーセナル戦の勝利は伝説的だったが、ピッチ外の状況は痛ましいものだった。

    混乱を収めるため首都全域に数千人の警察官が配置されたが、激しい抵抗を受けた。複数の地区で暴動が発生し、バスや電車、鉄道が乱れた。警察によると、当局に向けて花火や信号弾が投げられ、SNSには炎上する電動自転車や破壊された店舗の映像が投稿された。

    • 広告
  • FRANCE-FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    警察が激しい衝突の標的となった

    騒動は激化し、治安部隊数名が負傷した。ローラン・ヌネス内務大臣は「断じて容認できない」と非難し、その夜7人の警官が負傷したと明かした。警察は中心部に集まったサポーターを解散させるため催涙ガスを使用した。

    混乱は試合後だけにとどまらず、決勝戦観戦のためパルク・デ・プランスに集まったファンとも日中から衝突していた。警察の公式発表によると、車両6台、店舗2軒、バス停が損壊され、その破壊の程度が示された。

  • 政治的影響と歴史的比較

    こうした事件の繰り返しを受け、フランスでは政治的な議論が起きている。2025年の優勝時にも暴力で死者が出た。極右政党の党首マリーヌ・ル・ペン氏はX旧Twitter）で「サッカークラブの勝利で暴動が起きる国はフランスだけだ。勝利の夜、暴力に遭わないよう皆が家に閉じこもる国もフランスだけだ」と投稿した。

  • psg(C)Getty Images

    厳重な警備の下、勝利パレードが行われる。

    昨夜の騒動にもかかわらず、公式の優勝パレードは日曜日の午後に予定通り行われる。PSGの選手たちはエッフェル塔隣のシャン・ド・マルスでパレードし、その後エマニュエル・マクロン大統領の歓迎を受ける。前夜の火災や催涙ガスのような事態が繰り返されないよう、警備は万全を期す見込みだ。