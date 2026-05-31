PSGが2年連続でチャンピオンズリーグを制した直後、フランスの街は混乱に陥った。BBCによると、フランス内務省は未明に416人を逮捕し、280人はパリ市内だった。アーセナル戦の勝利は伝説的だったが、ピッチ外の状況は痛ましいものだった。

混乱を収めるため首都全域に数千人の警察官が配置されたが、激しい抵抗を受けた。複数の地区で暴動が発生し、バスや電車、鉄道が乱れた。警察によると、当局に向けて花火や信号弾が投げられ、SNSには炎上する電動自転車や破壊された店舗の映像が投稿された。