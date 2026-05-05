クヴィチャはディナモ・ティビリシのユースでプレーしプロデビューしたが、契約トラブルで退団。小規模クラブFCルスタヴィに移籍した。 バイエルンへの移籍は成立せず、18歳の誕生日の直後にロコモティフ・モスクワへレンタル移籍。2019年夏にはジョージア代表としてA代表デビューを果たし、ルビン・カザンへ完全移籍した。

カザンでの3年間でロシア・プレミアリーグ屈指の選手に成長し、2021年には再びバイエルンの関心を集めた。当時の代理人ノーベル・ジュゲリは「彼はレアル・マドリードかバイエルンに行く」と語った。 しかし再び移籍は成立せず、彼は2022年3月のロシアによるウクライナ侵攻後にカザンを離れた。その後、一時的に母国ジョージアのディナモ・バトゥミでプレーしたが、実力はリーグのレベルを大きく上回っていた。

2022年夏、ナポリが1,150万ユーロで獲得。ベスビオ山を背に「クヴァラドーナ」の愛称で呼ばれ、イタリア王者に輝いた。2025年1月、8,000万ユーロでPSGへ移籍。半年後にミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した。 現在、彼は世界屈指の選手とされ、バイエルンとのCL準決勝第1戦で2得点を挙げて5－4の勝利をもたらした。