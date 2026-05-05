一人はパリ、もう一人はトビリシに住んでいるが、まもなくミュンヘンでジョージア人家族が再会するかもしれない。クヴィチャ・クヴァラツヘリア（25）は水曜日、パリ・サンジェルマンの一員としてアリアンツ・アレーナでFCバイエルンと準決勝第2戦を戦う。第1戦の5－4の僅差のリードを守りたい。
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PSGのスター、クヴィチャ・クヴァラツヘリアはトライアル後にバイエルンに残れなかった。代わりに弟が加入するのだろうか？
9歳年下の弟も現地にいると報じられた。ただし対戦相手ではなく、将来の戦力候補としてだ。イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』ジョージア版は月曜日、トルニケ・クヴァラツヘリアがミュンヘンへ飛び、クラブ幹部と面会したと伝えた。
彼は現在、ジョージアの強豪ディナモ・トビリシのセカンドチームでプレーし、土曜のリーグ戦で初めてトップチームに名を連ねた。16歳ながらU-17代表でも活躍する大物候補で、他の欧州クラブも注目しているという。
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フヴィチャ・クヴァラツケリアがFCバイエルンの練習施設でトライアルに参加した
兄同様、彼も左ウイングだ。さらに、10代だったクヴィチャ・クヴァラツケリアもFCバイエルンの注目を集めた。 SPOXによると、2018年4月、17歳だった彼はバイエルン・キャンパスで約1週間トライアルに参加。新施設を見学し、アリアンツ・アレーナでの試合にも招待された。
施設責任者は彼の技術と人柄に感銘を受け、本人にも興味があったが、最終的には移籍しなかった。その後、十分なフォローアップが行われなかったという。
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クヴィチャ・クヴァラツヘリアがミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した
クヴィチャはディナモ・ティビリシのユースでプレーしプロデビューしたが、契約トラブルで退団。小規模クラブFCルスタヴィに移籍した。 バイエルンへの移籍は成立せず、18歳の誕生日の直後にロコモティフ・モスクワへレンタル移籍。2019年夏にはジョージア代表としてA代表デビューを果たし、ルビン・カザンへ完全移籍した。
カザンでの3年間でロシア・プレミアリーグ屈指の選手に成長し、2021年には再びバイエルンの関心を集めた。当時の代理人ノーベル・ジュゲリは「彼はレアル・マドリードかバイエルンに行く」と語った。 しかし再び移籍は成立せず、彼は2022年3月のロシアによるウクライナ侵攻後にカザンを離れた。その後、一時的に母国ジョージアのディナモ・バトゥミでプレーしたが、実力はリーグのレベルを大きく上回っていた。
2022年夏、ナポリが1,150万ユーロで獲得。ベスビオ山を背に「クヴァラドーナ」の愛称で呼ばれ、イタリア王者に輝いた。2025年1月、8,000万ユーロでPSGへ移籍。半年後にミュンヘンでチャンピオンズリーグを制した。 現在、彼は世界屈指の選手とされ、バイエルンとのCL準決勝第1戦で2得点を挙げて5－4の勝利をもたらした。