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PSGのスター、ウスマン・デンベレのプレミアリーグ移籍が「現実味を帯びてきた」と報じられ、衝撃が走っている。
バロンドール受賞者の契約交渉が難航している。
『レキップ』紙によると、デンベレはPSGとの契約延長交渉に応じず、クラブは交渉を中断している。28歳の彼はルイス・エンリケ監督にとって依然として重要な存在だ。 同紙の給与特集によると、バロンドール受賞者はチーム最高年俸で、2028年夏まで契約が残っている。
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現在の遅延の主な理由
デンベレが新契約にサインしないのは、来季のクラブ総年俸を知りたいから。さらに、ワールドカップ後に将来を話し合いたいというタイミングの問題もある。大会で好結果を残せば交渉力が上がると考えているからだ。 また、PSGがチャンピオンズリーグでどこまで進むかも彼の判断に影響する。準々決勝第1戦で2-0で勝利した彼は、アンフィールドでのリヴァプールとの第2戦に備えている。
候補地はイングランドとサウジアラビアなどです。
交渉が決裂すれば、プレミアリーグ移籍は現実味を帯び、サウジ・プロリーグも関心を示している。イングランドのクラブは経済力があり自然な行き先だが、中東も有力な選択肢だ。 以前、ンゴロ・カンテがアル・イッティハドへ移籍した例があるように、湾岸諸国でプレーしてもフランス代表入りに支障はない。そのため、高額オファーを出すサウジアラビアも十分に選択肢となる。
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デンベレの将来はどうなるのか
この選手は、ワールドカップでフランス代表を率いる前に、国内リーグと欧州カップ戦での成功、特にアンフィールドでの一戦に集中する。リーグ・アンを離れる決断をすれば、プレミアリーグへの移籍が今夏の移籍市場を席巻するだろう。