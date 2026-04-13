PSGのスター、ウスマン・デンベレのプレミアリーグ移籍が「現実味を帯びてきた」と報じられ、衝撃が走っている。

デンベレが新契約にサインしないのは、来季のクラブ総年俸を知りたいから。さらに、ワールドカップ後に将来を話し合いたいというタイミングの問題もある。大会で好結果を残せば交渉力が上がると考えているからだ。 また、PSGがチャンピオンズリーグでどこまで進むかも彼の判断に影響する。準々決勝第1戦で2-0で勝利した彼は、アンフィールドでのリヴァプールとの第2戦に備えている。