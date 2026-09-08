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PSGのスター、ウスマン・デンベレがバロンドールについて大胆な主張、トップ3からラミネ・ヤマルを外す
デンベレがバロンドールへ、PSG優勢を後押し
サッカー界最高の個人賞の今後をめぐる率直な議論の中で、デンベレは次回のバロンドール争いが大本命不在の混戦になるとの見方を退けた。夏に主要な国際大会が続いたことを受け、多くの識者がさまざまな候補者を挙げているが、デンベレの視線はフランスの首都にある自チームのロッカールーム以外に向いていない。
デンベレは2025年の世界サッカーにおけるその個人賞の受賞者である。次回の受賞者が誰になるかについて『France Football』に語ったフランス代表は、自身の立場を明確にした。「このトロフィーに疑いの余地はないと思う。パリ・サンジェルマンの選手の手に残ると思う」とデンベレは述べた。
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若手と実績あるスターたちを冷遇して```
おそらく最も驚きだったのは、デンベレがバルセロナで急成長を遂げ、スペインの最近の成功でも重要な役割を果たした10代の新星ヤマルを、自身の即時的なトップ3に含めることを拒んだ点だろう。若き才能を認めつつも、序列では彼より上に他の選手を置いた。
明確なお気に入りのリストを出すよう促されると、PSGのウインガーは欧州各国のトップリーグにまたがる名前を挙げた。デンベレはその理由についてこう説明している。「僕のトップ3？ みんな混ざっているよ。クバラ（クヴィチャ・クワラツヘリア）、ハリー・ケイン、彼は本当に、本当にいいシーズンを送った。そして、キリアン・エムバペだと思う。僕？ いやいや、そういうものに自分を入れることは絶対にない。自分には投票しないよ」
パルク・デ・プランスの陰の立役者たちに光を当てる
バロンドールは得点者や華やかなアタッカーが有利になりがちだが、このフランス人選手は、しばしば見過ごされるチームメートたちの安定感に目を向けた。特に、PSGを欧州の強豪として維持する助けとなってきた実績あるスター選手たちに言及し、有権者はハイライト映像だけでなく、ルイス・エンリケ監督率いるチームの戦術的な土台をしっかり見るべきだとの考えを示した。
このウインガーはさらに、スポーツメディア全体から過小評価されていると感じる数人の選手の名前を挙げた。「その後にも、まだたくさんいる。マイケル・オリーセは、信じられないようなシーズンを送ったから候補に入っていい。ブンデスリーガ最高の選手だった。ラミン・ヤマルもそうだ。ファビアン・ルイス、［ウィリアン］・パチョもね……。あの選手、パチョは忘れられている。彼に値するのだから、今年は彼のことを忘れないでほしい」
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70周年記念でロンドンへ
トロフィーを巡る争いは佳境を迎えており、サッカー界は歴史的な祝典に向けて準備を進めている。権威ある同授賞式の第70回は10月26日にロンドンで開催され、同イベントがイングランドの首都で行われるのは初めてとなる。この開催地の選定は、初代受賞者であるサー・スタンリー・マシューズへの敬意を表すものであり、この賞は『フランス・フットボール』のもとで世界的な広がりを続けている。
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