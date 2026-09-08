PSGのスター、ウスマン・デンベレがバロンドールについて大胆な主張、トップ3からラミネ・ヤマルを外す

おそらく最も驚きだったのは、デンベレがバルセロナで急成長を遂げ、スペインの最近の成功でも重要な役割を果たした10代の新星ヤマルを、自身の即時的なトップ3に含めることを拒んだ点だろう。若き才能を認めつつも、序列では彼より上に他の選手を置いた。

明確なお気に入りのリストを出すよう促されると、PSGのウインガーは欧州各国のトップリーグにまたがる名前を挙げた。デンベレはその理由についてこう説明している。「僕のトップ3？ みんな混ざっているよ。クバラ（クヴィチャ・クワラツヘリア）、ハリー・ケイン、彼は本当に、本当にいいシーズンを送った。そして、キリアン・エムバペだと思う。僕？ いやいや、そういうものに自分を入れることは絶対にない。自分には投票しないよ」