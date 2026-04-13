Goal.com
ライブ
FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

PSGのスター、アシュラフ・ハキミは強姦容疑で起訴されたが、無実を主張している。

アクラフ・ハキミ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミが、強姦容疑でフランスの裁判所に送致された件について初めて公に言及した。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控えた会見で、モロッコ代表のハキミは容疑を強く否定し、すべて虚偽だと主張。弁護団への信頼も表明した。

  • ハキミ、裁判の判決について言及

    パリ・サンジェルマン（PSG）のDFアシュラフ・ハキミが、フランス当局による公判送致決定を受け沈黙を破った。リヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控えた会見で、彼は2023年初めからの捜査に関する質問に答えた。

    モロッコ出身のハキミは冷静沈着にこう述べ、一貫した姿勢を示した。「告発は虚偽だと分かっている。私は冷静で、今後の試合に集中している。それ以外のことは弁護士と司法に任せる」。

    • 広告
  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    疑惑の背景

    2023年2月、若い女性がノジャン＝シュル＝マルヌの警察署を訪れ、パリのブローニュ＝ビヤンクール地区にある当該選手の自宅で性的暴行を受けたと主張した。当初女性は正式な告訴を行わなかったが、検察は申し立ての重大性を受け捜査を開始した。

    3年間の捜査を経て、ナンテール検察とハキミ弁護団は今年初めに公判開廷を確認。検察は2025年8月に正式起訴し、事件は刑事裁判所に送致された。

  • 弁護団は欠落している証拠を指摘した

    弁護士ファニー・コリン率いる弁護団は、客観的証拠がないとして無罪を主張している。告発は法医学的証拠のない証言のみであり、弁護側は告発者が医学検査やDNA鑑定を拒否したと強調する。 ハキミ本人は以前、当局に全面協力しDNAや証言を提供したと主張している。捜査は数年におよんだが、PSGは彼を支持し続け、スタメンとしてプレーさせてきた。

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    PSGおよび私生活への影響

    ハキミにとって、現在進行中の法廷闘争は、パルク・デ・プランスでの華々しいキャリアと並んで大きな重荷だ。 それでも裁判が迫る中、彼はルイス・エンリケ監督の下で不可欠な戦力であり続けている。2021年の加入以来、安定したパフォーマンスを示してきたが、今回の訴訟はリーグ・アンでのキャリアに影を落としている。現在は、弁護団が手続きを進める一方で、本人はピッチに集中すると強調している。

チャンピオンズ リーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG