PSGのスター、アシュラフ・ハキミは強姦容疑で起訴されたが、無実を主張している。

パリ・サンジェルマン（PSG）のDFアシュラフ・ハキミが、フランス当局による公判送致決定を受け沈黙を破った。リヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控えた会見で、彼は2023年初めからの捜査に関する質問に答えた。

モロッコ出身のハキミは冷静沈着にこう述べ、一貫した姿勢を示した。「告発は虚偽だと分かっている。私は冷静で、今後の試合に集中している。それ以外のことは弁護士と司法に任せる」。