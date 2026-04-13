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PSGのスター、アシュラフ・ハキミは強姦容疑で起訴されたが、無実を主張している。
ハキミ、裁判の判決について言及
パリ・サンジェルマン（PSG）のDFアシュラフ・ハキミが、フランス当局による公判送致決定を受け沈黙を破った。リヴァプールとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控えた会見で、彼は2023年初めからの捜査に関する質問に答えた。
モロッコ出身のハキミは冷静沈着にこう述べ、一貫した姿勢を示した。「告発は虚偽だと分かっている。私は冷静で、今後の試合に集中している。それ以外のことは弁護士と司法に任せる」。
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疑惑の背景
2023年2月、若い女性がノジャン＝シュル＝マルヌの警察署を訪れ、パリのブローニュ＝ビヤンクール地区にある当該選手の自宅で性的暴行を受けたと主張した。当初女性は正式な告訴を行わなかったが、検察は申し立ての重大性を受け捜査を開始した。
3年間の捜査を経て、ナンテール検察とハキミ弁護団は今年初めに公判開廷を確認。検察は2025年8月に正式起訴し、事件は刑事裁判所に送致された。
弁護団は欠落している証拠を指摘した
弁護士ファニー・コリン率いる弁護団は、客観的証拠がないとして無罪を主張している。告発は法医学的証拠のない証言のみであり、弁護側は告発者が医学検査やDNA鑑定を拒否したと強調する。 ハキミ本人は以前、当局に全面協力しDNAや証言を提供したと主張している。捜査は数年におよんだが、PSGは彼を支持し続け、スタメンとしてプレーさせてきた。
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PSGおよび私生活への影響
ハキミにとって、現在進行中の法廷闘争は、パルク・デ・プランスでの華々しいキャリアと並んで大きな重荷だ。 それでも裁判が迫る中、彼はルイス・エンリケ監督の下で不可欠な戦力であり続けている。2021年の加入以来、安定したパフォーマンスを示してきたが、今回の訴訟はリーグ・アンでのキャリアに影を落としている。現在は、弁護団が手続きを進める一方で、本人はピッチに集中すると強調している。