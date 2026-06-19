2023年2月、ブローニュ＝ビヤンクールの選手宅で若い女性が性的暴行を受けたと通報。3年間の捜査後、検察が公判請求し、控訴裁判所が送致を確定した。オート＝ド＝セーヌ司法当局は証拠十分と判断し、27歳の被告を刑事裁判にかけることを決定した。

ハキミはSNSで「裁判官は私の目を見て『君が有名でなければこんな事件は起こらなかった』と言った。私は長年沈黙した。尊厳を保ち、忍耐し、司法を信じていれば正しい判断が下されると信じていた」と述べた。