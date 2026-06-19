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PSGのスター、アシュラフ・ハキミがフランスで強姦罪の裁判に臨む。本人は「法廷での審理を心待ちにしている」と表明した。
裁判所は十分な証拠があると判断した
2023年2月、ブローニュ＝ビヤンクールの選手宅で若い女性が性的暴行を受けたと通報。3年間の捜査後、検察が公判請求し、控訴裁判所が送致を確定した。オート＝ド＝セーヌ司法当局は証拠十分と判断し、27歳の被告を刑事裁判にかけることを決定した。
ハキミはSNSで「裁判官は私の目を見て『君が有名でなければこんな事件は起こらなかった』と言った。私は何年も沈黙した。尊厳を保ち、忍耐し、司法を信じていれば正しい判断が下されると信じていた」と述べた。
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原告側の弁護士が安堵の意を表明
民事当事者の法定代理人は、控訴裁判所の判決を歓迎し、エリートスポーツ界の被害者に安心感を与える正義に向けた一貫した一歩だと述べた。
被害者側弁護士のレイチェル＝フローレ・パルド氏は「捜査裁判所はアクラフ・ハキミ被告に強姦の十分な証拠があると判断した。この決定は証拠と一致し、検察官、捜査裁判官、控訴院検事総長の意見とも合致する」と述べた。
この決定は依頼人に安堵と希望をもたらし、この裁判が他の女性たちの力となり、男子サッカー界の性暴力を取り巻く「否認と不処罰の要塞」を崩す一助になると信じています。」
防衛省は虚偽の告発を非難している
ハキミ氏の弁護団は、無罪を裏付ける重要な証拠が見落とされたと主張し、裁判を進める決定を強く批判している。
同弁護士は「捜査で判明した無罪証拠は、他の事件なら不起訴につながったはずだ。ハキミ氏は虚偽の告発について公に語るため、裁判の開始を待っている」と反論した。
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モロッコ代表キャプテン、集中力を乱される。
現在2026年W杯でモロッコ代表主将を務めるハキミにとって、この法的問題は極めてデリケートな時期に浮上した。訴訟騒動にもかかわらず、彼は金曜夕方のスコットランド戦でチームを率いる。
所属するパリ・サンジェルマンも、フランスでの公判日程がまもなく決まると見込まれるため、プレシーズントレーニングを前に状況を見守る見通しだ。