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PSGのスター選手はレアル・マドリードの関心を退け、契約延長に合意した。
MFがパリ・サンジェルマンでの長期契約を締結
ルイスは今季で契約満了予定だったが、PSGが延長を決めた。2022年にナポリから2250万ユーロで獲得したMFの将来を確保した形だ。
ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、ルイスはすでに1年契約に合意し、さらに12か月延長できるオプションが付いているという。
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欧州の強豪クラブがベテラン選手を獲得逃す
契約延長が発表される前、公式確認がないため憶測が飛び交った。スペインメディアは、レアル・マドリードがトニ・クロースの穴を埋める解決策としてルイスを評価していると報じた。一方、バイエルン・ミュンヘンは4000万ユーロ未満での獲得を準備していた。両クラブとも、PSGでチャンピオンズリーグ2回、国内リーグ4回制した実績を高く評価していた。
活躍で代表での地位を確固たるものに
30歳のこの選手は、ルイス・エンリケ監督の戦術で不可欠な存在だ。昨季は公式戦34試合に出場し、リーグ・アン20試合、優勝したチャンピオンズリーグ9試合に先発した。
FIFAインターコンチネンタルカップやUEFAスーパーカップも含まれる過密日程で2,122分間プレーし、2ゴール5アシストを記録した。スペイン代表として欧州選手権やネーションズリーグを制した経験を持つ彼を残すことで、パリ・サンジェルマンは国内と欧州での継続的な支配を狙う上で、実績ある中核を維持できる。
- AFP
ルイスとPSGの今後はどうなるのか？
ルイスは現在、ワールドカップの代表活動に集中し、準々決勝のベルギー戦準備を進めている。今大会は5試合に出場し、ベスト16のポルトガル戦で1-0の勝利に貢献したこのMFは、スペイン代表の戦いが終わるまでクラブ活動には戻らない。
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