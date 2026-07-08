PSGのスター選手はレアル・マドリードの関心を退け、契約延長に合意した。

ルイスは今季で契約満了予定だったが、PSGが延長を決めた。2022年にナポリから2250万ユーロで獲得したMFの将来を確保した形だ。

ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、ルイスはすでに1年契約に合意し、さらに12か月延長できるオプションが付いているという。