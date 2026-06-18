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PSGのスター選手が夏の移籍を検討する中、アーセナルはブラッドリー・バーコラへのオファーを検討している
アーセナルがバルコラへの関心を強めている
『インディペンデント』紙によると、アーセナルは今夏、PSGのFWバルコラ獲得へ具体的な条件を詰めている。アルテタ監督は攻撃陣の質と厚みをさらに強化したい考えだ。
現在アーセナルが獲得競争でリードしているが、興味を示しているのは同クラブだけではない。リヴァプールもアンドニ・イラオラ監督の下で攻撃陣再構築の一環としてバルコラを注視している。
クラブや代表での活躍にもかかわらず、PSGでの彼の将来は依然不透明だ。本人はプレミアリーグ挑戦に前向きと報じられている。
- AFP
バルコラの将来は依然として不透明だ
報道によると、バルコラは今夏PSGを去る方向へ気持ちが傾いている。チャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦で先発から外れたことがきっかけとみられる。PSGは彼の価値を約6000万ポンドと評価しているが、移籍の可能性は高まっている。
PSGは残留を望むが、市場の動き次第で構成を見直す。
移籍計画は両クラブに影響を及ぼす可能性がある。
バルコラの加入は、アーセナルの左サイドを大きく強化する。アルテタ監督が新シーズンに向けて競争力のあるチームを目指す中、彼はガブリエル・マルティネッリ、レアンドロ・トロサードとポジションを争う。
さらにアーセナルはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースにも関心を示しており、両選手を獲得する可能性もある。
PSGもアトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスやロジャースなど、複数の攻撃的選手を追っており、両クラブの補強計画が重なることで移籍市場は複雑化しそうである。
- AFP
ワールドカップ後に決定の見通し
バルコラはフランス代表での最近の活躍、特にワールドカップ・セネガル戦（3-1勝利）でのゴールで評価を高めている。国際舞台での活躍はさらに注目を集めるだろう。ただし、彼の将来を決めるのはフランス代表のワールドカップ戦いが終わってからだ。