PSGのスター選手が夏の移籍を検討する中、アーセナルはブラッドリー・バーコラへのオファーを検討している

『インディペンデント』紙によると、アーセナルは今夏、PSGのFWバルコラ獲得へ具体的な条件を詰めている。アルテタ監督は攻撃陣の質と厚みをさらに強化したい考えだ。

現在アーセナルが獲得競争でリードしているが、興味を示しているのは同クラブだけではない。リヴァプールもアンドニ・イラオラ監督の下で攻撃陣再構築の一環としてバルコラを注視している。

クラブや代表での活躍にもかかわらず、PSGでの彼の将来は依然不透明だ。本人はプレミアリーグ挑戦に前向きと報じられている。







