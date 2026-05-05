バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就は不透明だ。

スタニシッチはセンターバックも務めるため、補強が噂されるが、最有力はハキミではなく、フェイエノールトの19歳Givairo Readだ。

数年前には、このモロッコ人右SBがバイエルンの獲得リストに載っていたという噂があった。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。