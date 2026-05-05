DAZNのインタビューでFCB会長は「ハキミならすぐにでも獲得する。チームにフィットするからだ」と語った。
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PSGのスターがバイエルンへ？ ウリ・ヘーネスには推し選手がいる。
バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就は不透明だ。
スタニシッチはセンターバックも務めるため、補強が噂されるが、最有力はハキミではなく、フェイエノールトの19歳Givairo Readだ。
数年前には、このモロッコ人右SBがバイエルンの獲得リストに載っていたという噂があった。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。
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ハキミ、バイエルン・ミュンヘンとのCL戦を欠場
結局、ハキミはインテル・ミラノへ加入。しかし1シーズンで2021年、移籍金6800万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移った。
PSGでは数年にわたり右サイドバックの第一人者として活躍し、昨年はバロンドール候補にも挙げられた（最終6位）。今季は31試合3得点9アシストを記録している。
しかし右太ももを負傷し、水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦は欠場。負傷は1週間前の第1戦で負ったもので、PSGは「数週間」このモロッコ代表を欠く。