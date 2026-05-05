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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

翻訳者：

PSGのスターがバイエルンへ？ ウリ・ヘーネスには推し選手がいる。

チャンピオンズ リーグ
移籍情報
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
アクラフ・ハキミ

チャンピオンズリーグの直接対決を前に、ウリ・ヘーネスはPSGのどの選手をバイエルンに欲しいかを明かした。

CLのバイエルン対PSGはDAZNで独占配信。DAZNは月額24.99ユーロから。

DAZNのインタビューでFCB会長は「ハキミならすぐにでも獲得する。チームにフィットするからだ」と語った。

  • バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就は不透明だ。

    スタニシッチはセンターバックも務めるため、補強が噂されるが、最有力はハキミではなく、フェイエノールトの19歳Givairo Readだ。

    数年前には、このモロッコ人右SBがバイエルンの獲得リストに載っていたという噂があった。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。

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  • Hakimigetty

    ハキミ、バイエルン・ミュンヘンとのCL戦を欠場

    結局、ハキミはインテル・ミラノへ加入。しかし1シーズンで2021年、移籍金6800万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移った。

    PSGでは数年にわたり右サイドバックの第一人者として活躍し、昨年はバロンドール候補にも挙げられた（最終6位）。今季は31試合3得点9アシストを記録している。

    しかし右太ももを負傷し、水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦は欠場。負傷は1週間前の第1戦で負ったもので、PSGは「数週間」このモロッコ代表を欠く。

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