PSGのオファーが再び拒否された後、リヴァプールがモナコのスター選手獲得へ動き出した。

リヴァプールはすでにオサスナからビクター・ムニョスを3,450万ポンドで獲得している。しかし、プレシーズン親善試合のサンダーランド戦を控えた火曜日の記者会見で、新監督のアンドニ・イラオラはさらなる戦力補強が必要だと認めた。イラオラ監督は「ウインガーは確実に必要だ。チームを強化するには常に新しい選択肢にオープンでなければならない。

「補強が必要なポジションは把握している。例えばウインガーは必須だ。他のポジションについては、市場の状況や費用、既存選手を評価した上で判断する必要がある。」

さらにイラオラは「負傷者がいるポジションもあり、まだ理想的な状態ではない。多くの要因次第だ」と続けた。この発言は、RBライプツィヒのウインガー、ヤン・ディオマンデの獲得交渉が停滞した後に出たもの。リヴァプールは推定1億1200万ポンドの希望額に対し、8600万ポンドしか支払う意思を示さなかった。