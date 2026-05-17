リーグ・アン王者のパリ・サンジェルマンは、アーセナルとの欧州戦を前に勢いを保ちたかった。しかしパリFCとの一戦の序盤、思わぬ事態が発生した。リーグ順位にはほとんど影響のない試合だったが、このダービー戦の緊張感の中、ルイス・エンリケ監督のチームは大きな損失を被った。

今シーズンもパリ・サンジェルマンで中心選手として活躍するデンベレは、ピッチに立ったまま30分も持たなかった。脚を押さえたまま交代した29歳のウインガーは、直ちに医療検査を受けるためトンネルへと向かった。