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PSGのウスマン・デンベレがパリFC戦で負傷交代、CL決勝出場が危ぶまれる。
ダービー戦で大きな怪我の懸念
リーグ・アン王者のパリ・サンジェルマンは、アーセナルとの欧州戦を前に勢いを保ちたかった。しかしパリFCとの一戦の序盤、思わぬ事態が発生した。リーグ順位にはほとんど影響のない試合だったが、このダービー戦の緊張感の中、ルイス・エンリケ監督のチームは大きな損失を被った。
今シーズンもパリ・サンジェルマンで中心選手として活躍するデンベレは、ピッチに立ったまま30分も持たなかった。脚を押さえたまま交代した29歳のウインガーは、直ちに医療検査を受けるためトンネルへと向かった。
- AFP
初期診断でわずかな希望が見えた
PSGの主力攻撃手が足を引きずってピッチを去った瞬間、5月30日のチャンピオンズリーグ決勝を欠場するのではないかという懸念が広まった。
ただ、医療スタッフの初期報告では、スタンドが心配したほど重傷ではない見込み。
Ligue 1+によると、初期診断は軽度の肉離れで、正式診断のためクラブが検査を行う。
ルイス・エンリケとデシャン、警戒強化
重要な試合を控える中、今回の負傷はタイミングが悪すぎる。2025年王座防衛を狙うPSGのルイス・エンリケ監督は、チャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦でのエース起用を強く望んでいる。
検査の結果を心配しているのはPSGだけではない。フランス代表のディディエ・デシャン監督も状況を注視している。W杯が迫る中、デンベレの長期離脱は代表の攻撃陣に大きな損失となる。
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次は何があるのでしょうか？
デンベレを欠いたPSGはリーグ・アンの最終戦でパリFCに1-2で敗れた。それでも2位ランスに6ポイント差で優勝し、チャンピオンズリーグ決勝まで約2週間の準備期間を得た。ルイス・エンリケ監督率いるチームが国内と欧州の2冠を目指す中、サポーターたちはこの期間でデンベレが完全なコンディションを取り戻すことを期待している。