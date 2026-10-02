ルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって、今後のスペイン代表戦に向けた準備は、トーレスがトレーニングキャンプを離れざるを得なくなったとの知らせによって狂わされた。パリ・サンジェルマンのアタッカーは、クラブでの印象的な好調ぶりを代表の舞台にも持ち込みたいと望んでいたが、コンディションの問題によってその計画は頓挫した。当初は問題が収まることへの期待もあったが、最終的には26歳の同選手をクラブへ戻し、リハビリに専念させる判断が下された。

RFEFは、バレンシア生まれのスターの離脱を確認し、本人は痛みをこらえて続行しようとしていたものの、メディカルスタッフが介入を必要と判断したと説明した。スペインサッカー連盟は声明で、「症状が続いていることを踏まえ、回復を最優先するため、選手をチームから離脱させることが決まった」と述べた。この決定は、代表チームのメディカル部門とパリ・サンジェルマン側との間で広範な協議を行った末に下された。

トーレスは近年のスペイン代表において重要な存在であり、その不在はオビエドのカルロス・タルティエレ、そしてスプリトで予定されている試合に向け、攻撃陣に大きな穴を残すことになる。『Sport』によると、同選手は左足首に軽い違和感を抱えており、ここ数日のトレーニングを妨げるほどではなかったものの、症状は完全には治まらなかったという。