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FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Yosua Arya
翻訳者：

PSGに悪夢、バルセロナ戦後にフヴィチャ・クヴァラツヘリアが負傷し、前十字靱帯断裂の懸念

フヴィチャ・クヴァラツヘリア
パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ

パリ・サンジェルマンは、バルセロナ戦で前十字靱帯を損傷した疑いがあるフヴィチャ・クヴァラツヘリアの状態を懸念している。ジョージア代表のウインガーは60分を迎える前に激痛に見舞われて交代を余儀なくされ、長期離脱への不安が広がっている。

  • パルク・デ・プランスでの苦悶

    PSGに深刻な知らせが届く可能性がある。クヴァラツヘリアがチャンピオンズリーグで膝に重傷を負ったためだ。ジョージア人ウインガーは火曜日の白熱したバルセロナ戦での勝利の最中、激痛に襲われて倒れた。

    負傷したのは60分を迎える直前。クヴァラツヘリアが守備に戻り、サイドバックのシャビ・エスパルトに挑んだ際のことだった。守備で競り合う中、右膝が芝に引っかかって不自然な形で固定されたように見え、激しい痛みに身をよじった。

    苦痛に顔をゆがめるFWの治療に当たるため、医療スタッフはすぐにピッチへ駆けつけた。右足に体重をかけられず、スタッフに体をしっかり支えられながら、ゆっくりと足を引きずってトンネルを通り、ロッカールームへ向かった。

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    医師の診断結果を待つ

    フランスの首都では、試合終了の笛を境に祝福ムードが一転し、深い不安が広がった。クラブの医療部門は結論を急がず、腫れが引くのを待ってから詳細な検査を行うことにした。

    MadeInFootによると、損傷の正確な程度について、現時点では「見通しを立てるのは難しい」という。しかし、内部で見られた初期の兆候は、いずれも悲観的なものだった。

    一方、L'Equipeによると、詳細な検査を受け、選手の関係者の間では、このアタッカーが前十字靱帯を断裂したのではないかとの強い懸念が生じている。最悪の懸念が現実となれば、ジョージア人選手は今季の残りを欠場する可能性がある。

  • エンリケにとって壊滅的な打撃

    クヴァラツヘリアを失えば、ルイス・エンリケ監督の戦術構想にとって甚大な痛手となる。躍動感あふれるウイングは昨季のチャンピオンズリーグで重要な役割を果たし、欧州サッカー界で最も危険な攻撃選手の一人としての地位を確立した。

    献身的なプレーと創造性により、PSGの先発メンバーに欠かせない存在となっている。今回の負傷も、強豪相手に自陣まで戻って守備を助けようとする、その並外れた献身から生じたものだった。

    フランスの強豪には攻撃陣の厚みがあり、穴を埋めるべく出番を待つ若い才能も豊富だ。それでも、クヴァラツヘリアが備える華麗なプレーと最終局面で結果を出す卓越した能力を代替することは、コーチ陣にとってほぼ不可能だろう。

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    重要な検査と今後の対応

    クヴァラツヘリアは膝の問題の正確な程度を調べるため、水曜日に重要なMRI検査を受ける予定だ。検査結果によって、当面の見通しと損傷を修復する手術が必要かどうかが決まる。

    PSGは国内と欧州で厳しい試合日程を控え、早急に態勢を立て直さなければならない。公式の診断結果を待つ間、エンリケ監督は攻撃陣の再編を迫られる。

    前十字靱帯の断裂が確認されれば、クヴァラツヘリアは直ちに過酷なリハビリに入る。PSGのサポーターは奇跡を強く願っているだろうが、あらゆる兆候は回復までの道のりが長いことを示している。

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