PSGに深刻な知らせが届く可能性がある。クヴァラツヘリアがチャンピオンズリーグで膝に重傷を負ったためだ。ジョージア人ウインガーは火曜日の白熱したバルセロナ戦での勝利の最中、激痛に襲われて倒れた。

負傷したのは60分を迎える直前。クヴァラツヘリアが守備に戻り、サイドバックのシャビ・エスパルトに挑んだ際のことだった。守備で競り合う中、右膝が芝に引っかかって不自然な形で固定されたように見え、激しい痛みに身をよじった。

苦痛に顔をゆがめるFWの治療に当たるため、医療スタッフはすぐにピッチへ駆けつけた。右足に体重をかけられず、スタッフに体をしっかり支えられながら、ゆっくりと足を引きずってトンネルを通り、ロッカールームへ向かった。