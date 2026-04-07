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PSGとリヴァプールのチャンピオンズリーグ対決を控え、ルイス・エンリケ監督がブラッドリー・バルコラとファビアン・ルイスのコンディションについて最新情報を発表した
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リーグ・アン王者にとって、足首の負傷から予想よりはるかに早くフルトレーニングに復帰したバルコラの存在は大きな朗報となった。しかし、23歳のこの選手が回復を早めたとはいえ、ルイス・エンリケ監督は、同FWにはまだ試合での自信が欠けており、第1戦での先発出場は難しいとの見解を示した。一方、ルイスは1月のスポルティングCP戦での敗戦以来、重傷を負った膝のリハビリを続けており、依然として戦線離脱中である。
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選手の自信を最優先する
ポワシーのPSGキャンパスでメディアの取材に応じたルイス・エンリケ監督は、選手が心身ともに準備が整っていると感じない限り、コンディションに賭けはしないと強調した。また、バルコラはチームに復帰しつつあるものの、最終的な判断は選手自身の自信にかかっていると述べた。
ルイス・エンリケ監督は次のように語った。「もし彼（バルコラ）がまだ体調が優れないなら、明日は出場させない。昨日は一部のみのトレーニングだったが、今日はフルで参加した。復帰に向け順調に進んでいる。我々は最適なコンディションを整えている。準備が整ったのは彼自身が教えてくれるだろう。ただ、少し自信が欠けているようだ。
「ルイス・ルイスについては？そういうことだ。選手が怪我をしている時は、彼の体調がどうなのかを見守るしかない。問題はない。我々は選手たちが完全なコンディションに戻れるよう取り組んでいる。痛みを我慢してプレーするのは普通のことだが、我々は依然として、選手たちが自分の状態を示す自信を持てるようにすることに重点を置いている。彼はまだトレーニングには参加していない。回復の兆しは見えている。毎日話し合っている。 我々は満足している。彼は正しい軌道に乗っている。」
英国の優位性が試される
PSGは、プレミアリーグのチームとの対戦で圧倒的な成績を残しており、過去6試合のチャンピオンズリーグにおけるイングランド勢との対戦では無敗（5勝1分）を維持してこの準々決勝に臨む。このフランスの強豪は、昨シーズン開幕以来、海峡を隔てた相手とのノックアウトステージで4試合連続を勝ち抜き、リヴァプール、アストン・ヴィラ、アーセナル、チェルシーを次々と破ってきた。
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「保持者の呪い」を打ち破る
PSGは水曜日の夜、リール戦が延期となったことで有利な日程の恩恵を受け、ホームでリヴァプールと対戦する。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、過去5回の大会のうち4回でこのステージで敗退している王者としての不振を打破すべく、この休息が決定的となることを期待している。2022-23シーズンのレアル・マドリードだけが勝ち進んだだけで、2021年以降、バイエルン、チェルシー、マンチェスター・シティ、そしてマドリードはすべて王者として敗退している。