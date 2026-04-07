PSGとリヴァプールのチャンピオンズリーグ対決を控え、ルイス・エンリケ監督がブラッドリー・バルコラとファビアン・ルイスのコンディションについて最新情報を発表した

ポワシーのPSGキャンパスでメディアの取材に応じたルイス・エンリケ監督は、選手が心身ともに準備が整っていると感じない限り、コンディションに賭けはしないと強調した。また、バルコラはチームに復帰しつつあるものの、最終的な判断は選手自身の自信にかかっていると述べた。

ルイス・エンリケ監督は次のように語った。「もし彼（バルコラ）がまだ体調が優れないなら、明日は出場させない。昨日は一部のみのトレーニングだったが、今日はフルで参加した。復帰に向け順調に進んでいる。我々は最適なコンディションを整えている。準備が整ったのは彼自身が教えてくれるだろう。ただ、少し自信が欠けているようだ。

「ルイス・ルイスについては？そういうことだ。選手が怪我をしている時は、彼の体調がどうなのかを見守るしかない。問題はない。我々は選手たちが完全なコンディションに戻れるよう取り組んでいる。痛みを我慢してプレーするのは普通のことだが、我々は依然として、選手たちが自分の状態を示す自信を持てるようにすることに重点を置いている。彼はまだトレーニングには参加していない。回復の兆しは見えている。毎日話し合っている。 我々は満足している。彼は正しい軌道に乗っている。」